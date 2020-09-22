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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever Eruslu ailesinden eğitime katkı

İHA

Hayırsever Eruslu ailesinden eğitime katkı

Hayırsever Eruslu Ailesi tarafından Kız öğrencilerin eğitim göreceği 200 öğrenci kapasiteli yatılı Kur’an Kursu yapımı protokolü imzalandı.
Gaziantep Valiliğinde yapılan protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar,Hayırseverler Mehmet Ali Eruslu Vakfı Yöneticisi Ökkeş Eruslu, Ahmet Ziylan, Ercüment Eruslu ve davetliler katıldı.

"Gelecek nesillerin yetişmesi için annelerimize görev düşüyor"
Eruslu Vakfı Yöneticisi Ökkeş Eruslu, “Mülkiyeti Mehmet Ali Eruslu Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı’mıza ait 5 Bin 110 metre arsa üzerinde 200 kız öğrencimizin eğitim göreceği yatılı Kur’an Kursumuzu 2 yıl gibi bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Toplum olarak maneviyata çok ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' buyurmaktadır. İnsanın en birinci üstadı ve tesirli öğretmeni, onun annesidir. Daha sonra okuldaki öğretmenidir. Gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmesi için annelerimize görev düşüyor. Annelerimiz her türlü saygıyı fazlasıyla hak ediyorlar. Bizde öyle öğretmen annelerin yetiştirilmesi adına kız öğrencilerin eğitim göreceği 200 öğrenci kapasiteli yatılı Kur’an Kursu yapımını üstlendik. Hayır, işlerine imza atmaya devam edeceğiz. Kız Kur’an kursumuzda genç kızlarımız ilim irfan eğitimi alarak, Kur’an Hafızı olma fırsatı bulacaklar. Vakfımız İyilik, adalet, akıl ve ahlak kavramlarını yüceltmeyi hedeflemiştir. Hayır işlerinin bizden sonrada devam edeceğine inanarak, bizden sonraki nesillerimize de, bu ulvi hizmetleri miras olarak bırakıyoruz” dedi.

"Eruslu ailesine teşekkür ederim"
Valilikte gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep’in hayır hasanet sahibi insanlarından cesaret alarak eğitim alanında kampanya başlattık. Bu kampanyayı, Gazianteplilerin geçmişte yaptıkları hayır, hasanet duygularından, onların yaptıkları eserlerden cesaret alarak başlattık. Bu şehir bunu yapıyor” ifadelerini kullanarak hayırsever Ökkeş Eruslu nezdinde tüm Eruslu ailesine teşekkür ederim” dedi.

"Rabbim hayırseverlerin sayısını arttırsın"
Bu hayırlı eseri gerçekleştiren Eruslu Ailesine teşekkür ederim” diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise "Eruslu Ailesinin hayır işinde geleneği devam ediyor. Rabbim sayılarını çoğaltsın. Allah tamamlayıp, içinde dua etmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Ali Eruslu Eğitim ve Kültür Vakfı
Vakıf, 1993 yılında hayatını kaybeden Hacı Mehmet Ali Eruslu’nun en önemli hedefi olan hayır işlerini gerçekleştirmek amacıyla 2. ve 3. kuşak üyeleri tarafından kurulmuştur. Günümüzde plastik, kimya, tekstil ve sağlık ürünleri sektörlerindeki bağımsız firmaları ile Türkiye ekonomisi için katma değer üreten Eruslu ailesinin tamamen kendi imanlarıyla finans edilmektedir. Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı. Gaziantep'in birçok bölgesinde hayata geçirdiği eser ve projelerle Türkİslam toplumunu ayakta tutan en önemli unsurlardan vakıf kültürünü yaşatmaktadır. Toplumun her kesimine hizmet veren eğitim, sağlık, mescid ve camiler inşa eden Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'nın amacı ise muhtaç durumda olanlara çeşitli yardımlar yapma, kamu hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla eğitim ve sağlık kurumlan açmak ya da katkıda bulunmak, her kademedeki okul eğitim faaliyetini desteklemek, İslam dininin yaşanması için cami ve kuran kursları yaptırmak veya ihya etmek" olarak açıklanan kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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