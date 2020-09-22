Kendi yaptığı kazayı görüntüledi Otomobilin ani manevra yapan traktöre çarpma anı araç kamerasında

Gaziantep'te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre, Asri Mezarlık yönünden otogar yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ışıkları geçtikten sonra önünde ani manevra yapan sürücüsü öğrenilemeyen 27 DS 463 plakalı traktöre arkadan çarptı. Otomobilin traktöre çarpma anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından iki araç cadde üzerindeki refüje çıkarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.

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