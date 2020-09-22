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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan SANKO Hastanesinde

İHA

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan SANKO Hastanesinde

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, SANKO Üniversitesinin hekim kadrosuna katıldı.
1977 yılında Ankara'da doğan Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, 1994 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
Ocak 2014'te Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Nefroloji Alanında Uzmanlık Eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Akdoğan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Yardımcı Doçentlik Eğitiminin ardından Mart 2018'de Doçent unvanı aldı. Doç. Dr. Akdoğan evli ve üç kız çocuğu annesidir.
Mesleki ve idari deneyimi
Doç. Dr. Akdoğan, 2014 2017 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nefroloji Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi, 2018 2020 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Klinik Direktörü olarak görev yaptı.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığı sürede özellikle böbrek nakli, hemodiyaliz, periton diyaliz, nefritler (böbrek iltihabı), hipertansiyon, yoğun bakım diyaliz teknikleri ve böbrek hastalarında beslenme konularıyla ilgilenen Doç. Dr. Akdoğan, bu hastalarla ilgili akademik alanda çalışmalar ve hayvan deneyleri yaptı. Uluslararası dergilerde bu alanlarda çok sayıda makale yazdı. Tamamlayıcı tıp uygulamaları ile de ilgilenen Doç. Dr. Akdoğan, aromaterapi ile fitoterapi eğitim sertifikalarına sahiptir.
Türk Nefroloji Derneği, Avrupa Nefroloji Derneği ve Dünya Nefroloji Derneği’ne üye olan Doç. Dr. Akdoğan, yurt dışında yayımlanan çok sayıda dergide hakemlik yapmaktadır.
Doç. Dr. Akdoğan, Eylül 2020 tarihten itibaren SANKO Üniversitesi Hastanesinde İç Hastalıkları ve Nefroloji Polikliniğinde hasta kabulüne başlamıştır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Polikliniği
SANKO Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Polikliniği’nde her türlü böbrek, hipertansiyon, hemodiyaliz, periton (karın) diyaliz ve organ nakli yapılmış hastaların klinik takibi ve tedavisinin yanı sıra, canlıdan organ nakli alıcı verici hazırlığı ve kadavradan organ nakli hazırlığı yapılmaktadır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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