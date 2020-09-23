Ekmek arasında uyuşturucuya tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, ekmeğin arasına gizlediği uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrol yaptığı Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği ismi açıklanmayan bir kişiyi durdurdu. Üzeri aranan kişinin elindeki ekmeği inceleyen polis, arasına gizlenmiş 69 gram metamfetamin buldu. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-23 11:22:18



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