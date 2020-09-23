Ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 ev ve 1 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. 22 ayrı suç kaydı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-23 11:55:29
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