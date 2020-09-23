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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı

DHA

Ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip, yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 ev ve 1 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. 22 ayrı suç kaydı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-23 11:55:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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