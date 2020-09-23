Gaziantep'te 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda toplam 4 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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