GKV’de LGS 2020 Akademik Çalışma Programları tanıtıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 8. sınıflar akademik çalışma programı tanıtım toplantısında Okul Müdürü Seçil Güldemet pandemi sürecinde gerçekleştirilecek olan uygulamalar hakkında bilgiler vererek öğrencileri alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 8. sınıflar Akademik Çalışma Programı tanıtım toplantısı düzenlendi. Covid19 önlemleri dikkate alınarak düzenlenen toplantıya 8. sınıf öğrenci velilerinin ayrı gün ve saatlerdeki katılımları ile gerçekleşti. Açılış konuşmasını GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet’in yaptığı toplantıda ortaokulda 8. sınıf düzeyinde uygulanan akademik çalışma programının tanıtımı LGS Koordinatörü ve Müdür Yrd. Fuat Kozanoğlu tarafından katılımcılara anlatılırken karşılıklı soru cevap yöntemiyle pandemi sürecinde okul genelinde uygulanacak olan çalışmalar hakkında bilgiler de verildi. İnsanların sorumluluklarını yerine getirmesiyle pandemi sürecinden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet yaptığı değerlendirmede “Bu yıl 8.sınıfa giden öğrenci velilerimize pandemi sürecinde gerçekleştirilecek eğitim ve LGS hazırlık süreci hakkında bilgiler verdik. Kurumlarımız genelinde alınan önlemler ve uyulması gereken kuralları anlattık. Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte aşmamız halinde ülke genelinde yüz yüze eğitime geçebiliriz. Vatandaşlarımızın sorumluluklarını yerine getirmesi çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Kurumlarımız genelinde alınan olağan üstü önlemlerle altında öğrencilerimizi teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

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