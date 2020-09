Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı

Hasan KIRMIZITAŞEyyüp BURUNMustafa KANLIKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020' Gaziantep'te başladı. Festivalin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde 100 binden fazla başvuru olmasının muazzam olduğunu söylerken, festivalin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan, araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir" dedi.

Gaziantep'in ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ve 100 binin üzerinde gencin yarıştığı TEKNOFEST 2020'nin açılış töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde şehre gelen; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile diğer yetkililer 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde bir araya geldi. Burada öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Varank ve diğer yetkililer daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Gaziantep Kalesi girişine kadar yürüyen kortejdeki yetiklilere, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

BAYRAKTAR: REKOR BAŞVURU YAPILDI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin Gaziantep'te yapılıyor olmasından mutlu olduğunu söyledi. Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye hayali ile yola çıktıklarını anlatan Selçuk Bayraktar, bugün TEKNOFEST ile bu hayali tüm gençlerle paylaştıklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan ve gerekli önlemlerin alındığı festivale rekor başvuru yapıldığını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta 'dünyayı buraya getirdik' diyebilirim. 7 binden fazla takımda toplam 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin, projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Türkiye'nin tam bağımsız güçlü ve müreffeh olabilmesi yalnızca teknolojiyi kullanmakla değil hayal etmekle, araştırıp ve onu geliştirip üretmekle mümkün olabilecek. TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEKNOFEST'in İstanbul dışında Anadolu'da ilk olarak Gaziantep'te yapılmasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

BAKAN VARANK: REKOR BAŞVURU ALDIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivalin milli teknoloji hamlesinin adeta markası haline geldiğini belirterek, emeği geçen T3 Vakfı ve diğer paydaşlara teşekkür etti. Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören ve ziyaretçi rekoru kıran festivalin bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçisiz yapıldığını anlatan Varank, sosyal medya ve televizyon yayınlarına gösterilen ilgi ile dijital anlamda rekor kırılacağına inandığını vurguladı.

VARANK: DÜNYANIN BİR NUMARALI FESTİVALİ OLDUK

TEKNOFEST'e olan ilginin her yıl katlanarak arttığını dile getiren Varank, "Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının teknolojiye gönül vermiş olan gençlerin hızını kesemediğini ve durduramadığını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz binlerce genç bize katılmaya devam ediyor. Hepsi sadece tek bir amaca, çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Ben açıkçası, bir ülkenin geleceği için bundan daha kıymetli bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bugün işte o yerinde duramayan, ayakları yere basmayan gençlerimizin çoğu aramızda. Ellerindeki imkanları zorlayarak, gençlerimiz önce takımlarını oluşturdular. Sonra fikir jimnastiği yaptılar, Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarını çıkartıp, projeye döktüler. Atölyelerinde sabahlayıp, elektrikli otomobillerden roketlere, otonom araçlardan insansız su altı araçlarına varıncaya dek birbirinden iddialı, özgün işlere imza attılar. Ürünlerini test ettiler, yarıştırdılar. Kimileri test aşamasında, kimileri de yarışmalarda geride kaldılar ama inanın bizim için bunun hiçbir önemi yok. Bizim için başarı; sizlerin cesaretle, azimle ve inançla buradaki yarışmalara başvurmanız, kendi sınırlarınızı zorlamanız. Sizler TEKNOFEST'in gerçek kahramanlarısınız. Dereceye girmek elbette çok güzel, çok gurur verici ama dereceye giremeyenler de hiç üzülmesinler. TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak. Aslında biz bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesi, Ar-Ge takımlarında yer alması, şirketler kurması ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye elbette devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi en kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Eğer biz bu etkinlik sayesinde, bir kişinin bile hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor, ona ilham verebiliyorsak inanın bizden mutlusu yok."

TÜBİTAK aracılığıyla son 2 yıl içerisinde 16 binden fazla gence 313 milyon liralık burs ve destek sağladıklarını dile getiren Bakan Varank, "Geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürünler çıkartmak için çalışıyoruz ancak bu şekilde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı kazanabiliriz. Bizim iddialı, ama bir o kadar da gerçekçi hayallerimiz var. Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünler geliştirmeyi ve bunların üzerinde 'Türkiye'de üretilmiştir' damgasını görmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemde de hızımızı kesmeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tarihi Gaziantep Kalesi'ne gençler tarafından Türk bayrağı asıldı, Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞEyyüp BURUNMustafa KANLIKadir GÜNEŞ/

