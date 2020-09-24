İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

İHA

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'te yer alan İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin teknoloji altyapısını güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST kapılarını açtı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyelerinin yaptığı TEKNOFEST'in destekçi kuruluşlarından olan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da festivalde yer aldı. Festivalin açılışına katılan ve Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan TEKNOFEST yarışlarında incelemelerde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Burhan Akyılmaz, Türkiye'nin teknolojik gelişiminde ve milli teknoloji hamlesinde ön saflarda yer almaya devam edeceklerini vurguladı. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın TEKNOFEST'in önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Dr. Akyılmaz, "Bugün Gaziantep için, Türkiye için tarihi bir gün. Türkiye'nin her tarafından, 84 ülkeden 100 bin projenin yarıştığı dünyanın en büyük teknoloji yarışmasına Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Biz de bölgemizin kalkınma ajansı olarak bu önemli organizasyonda yer alıyoruz. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. İnşallah buradaki yarışmalarda elde edilen başarılar, tasarımlar, prototipler gibi projelere biz sahip çıkarak bunların ticarileşmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütmek istiyoruz. Buradaki fikirlerin yatırıma dönüşmesi ve ticarileşmesi Teknofest'ten elde edilecek en önemli kazanımlardan bir tanesidir. Gençlerimizi sanayi ile entegre edecek, teknoloji ile sürekli muhatap edecek bu gibi festivallerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Biz de İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak teknoloji ekosistemin alt yapısını oluşturan yatırımlar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bölgemizde arge merkezleri, inovasyon merkezleri, üniversitelerde girişimcilik merkezleri, tasarım ve prototipleme merkezleri kurduk. Bu merkezleri öğrencilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunup daha geliştirici, orijinal, dünyada Türkiye'nin ekosistemi içerisindeki kuvvetini arttıracak yapıya kavuşturacağız. Bundan sonraki süreçte bölgemizin teknoloji altyapısını önemli gelişimlere imkan verecek. Bunu Gaziantep'in ve bölge sanayisinin küresel rekabet sistem içerisinde ihtiyaç duydu teknolojik ve dijital dönüşümün bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bugün Teknofest de bu başlangıcın bir mihenk noktasıdır. Ülkemize, bölgemize ve teknoloji ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te çakarlı araç denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çakarlı araç denetimi
Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
Teknofest'te "savaş" paniği
YEREL HABERLER Teknofest'te "savaş" paniği
Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan papağanı korumaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan ...
Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, 1 günde 1375 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 1 günde 1375 kişiye 'koronavirüs' ...
Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı
YEREL HABERLER Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku ...
TEKNOFEST'te Türk Yıldızları ve Solo Türk'ten unutulmaz gösteri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgın teknolojiye gönül verenleri, gençlerimizi elbette durduramadı" "Günümüz dünyasında nakdi sermayenin yerini entelektüel sermaye almış durumdadır" "Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünleri geliştirmeyi ve bunların üzerinde 'Türkiye’de üretilmiştir' damgasını görmek istiyoruz"
YEREL HABERLER TEKNOFEST'te Türk Yıldızları ve Solo Türk'ten ...
TEKNOFEST 2020 renkli görüntülerle başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST 2020 renkli görüntülerle başladı
Maske vurguncuları pandemiyi hortlattı
YEREL HABERLER Maske vurguncuları pandemiyi hortlattı
Bakan Maruf ANKA’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Bakan Maruf ANKA’ya hayran kaldı
Sanko Üniversitesi Teknofest 2020'nin paydaşlarından Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı insansız su altı sistemleri yarışmalarına katılan takımları ziyaret etti.
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Teknofest 2020'nin paydaşlarından Rektörü Prof. ...
Geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı Minibüsün öğretmene çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı Minibüsün ...
“Fıfa 2020 turnuvası” başladı İlk üç yarışmacı dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek
YEREL HABERLER “Fıfa 2020 turnuvası” başladı İlk üç yarışmacı ...
İl Başkanlığı’na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını aldı
YEREL HABERLER İl Başkanlığı’na seçilen Cahit Çıkmaz mazbatasını ...
Araban’da yağmur sularına çözüm için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Araban’da yağmur sularına çözüm için ilk kazma ...
Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele ...
Şahinbey Ampute galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute galibiyetle başladı
Minik öğrenciler için 34 bin eğitim kitabı ve boyama seti
YEREL HABERLER Minik öğrenciler için 34 bin eğitim kitabı ve boyama ...
Takla atan minibüsteki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan minibüsteki 3 kişi, kazadan yara almadan ...
GKV’de 2021 YKS için doğru bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER GKV’de 2021 YKS için doğru bilgilendirme semineri
GKV’de LGS 2020 Akademik Çalışma Programları tanıtıldı
YEREL HABERLER GKV’de LGS 2020 Akademik Çalışma Programları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X