Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

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Gaziantep’te iki farklı adreste hırsızlık yapan şahıslar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep’in Emek ve boyacı mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda güvenlik kameralarına da yakalanan 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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