AFAD, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji üretimine destek veriyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST'in paydaşlarından olan AFAD, festivale Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ve Sosyal İnovasyon kategorilerinde ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ yarışlarıyla destek veriyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Festivalin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyelerinin yaptı. Festivalin paydaşlarından olan AFAD da bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ve Sosyal İnovasyon kategorilerinde ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ yarışlarına destek veriyor.

AFAD koordinesinde düzenlenen yarışlarda, insan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmeler için toplam 5 bin 637 takım başvurdu. Bu yarışlara Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılıyor. Afet yönetimi de sağlık ve ilk yardım ile sosyal inovasyon kategorilerinde projeler sunuyor.



“İnsanlık yararına teknolojilere destek vermeye devam ediyoruz”

TEKNOFEST ve insanlık yararına yarışlar hakkında bilgi veren AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, “Teknofest'te ikinci yılımızda insanlık yararına teknoloji yarışları yürütücülüğünü üstleniyoruz. Bu alanda geçen sene beş kategori vardı, bu sene afet yönetimi, sosyal inovasyon, sağlık ve ilkyardım olmak üzere üç kategoride yarışmalar düzenleniyor. Yarışmalar dolayısıyla son dönemde ülkemizde yaşanan afetler de göz önüne alındığında özellikle Elazığ'da, Van'da, Bursa'da, Giresun'da meydana gelen olaylar dikkate alındığında öğrencilerimizin, gençlerimizin çoğu bu yaşanan afetleri hem incelemişler hem de kendilerine bir vizyon çizmişler. Bu yönde projelerine yön vermişler. Geçen yıldan bu yana baktığımızda geçen yılki projelere nazaran bu yılki projeler gerçeğe daha yakın düşünülmüş. Bu açıdan bakıldığı zaman geleceğin teminatı olan gençlerimizin hem hayallerinin peşinden koşması hem de projelerini gerçekleştirmesi ve yaşanan afetlerle örtüşen bir bakış açısı çizmeleri bizi memnun etmiştir. Bu anlamda baktığımız zaman genel olarak öğrencilerimizin hepsinin bir heyecan içerisinde olduğunu görüyoruz” dedi.



“Toplam 5 bin 637 projeye yarışıyor”

Yarışlara toplam 5 bin 637 projenin katıldığını da aktaran AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı Keskin, “Buradaki yarışlara toplamda 5 bin 637 takım katıldı. Şuan 387 yarışmacının da finale kaldığı bir durumdayız. Bu 387 yarışmacının 67’si yabancı ülkelerden gelen müracaatlar. Onların başvuruları salgın sebebiyle uzaktan değerlendirilecek. Geri kalan yarışmacılar ise burada genel olarak jüri karşısında başarılı bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.



“Yarışmacılar enkaz altı arama projelerine yoğunlaşmış”

Yarışlara katılan yarışmacıların özellikle son dönemlerde meydana gelen afetlerin de etkisiyle enkaz altı arama kurtarma projelerine yoğunluk verdiğini de vurgulayan Keskin, “Burada yarışmacıların katıldığı projelere baktığımızda genel olarak özellikle enkaz altı aramakurtarma projelerinde katılımın çok olduğunu ve iyi bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Diğer türlü enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğu konuma kadar belirleyen sistemler kurulmuş. Aynı şekilde sosyal inovasyon tarafında da engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yapılmış. Sağlık ve ilkyardım alanda da çalışmalar yapılmış çok değerli projeler var” şeklinde konuştu.



“Başarılı projeleri hayata geçireceğiz”

Yarışlarda başarılı olacak projelerin geliştirilerek hayata geçirileceğini de aktaran Keskin, “Geçen yılki festivalde de güzel projeler vardı ama bu sene biraz daha gerçeğe dönüştürebileceğimiz projeler var. Burada başarılı olan projeleri kuruma davet edeceğiz ve bu projeleri hayata geçirmek için ve afetler üzerinde kullanmak için çabalayacağız. Ayrıca önümüzdeki sene yarışmacıları bu alanda gerçeğe yakın hatta gerçeği simüle edebileceğimiz bir proje profiline yönlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Keskin ardından konuşan yarışmacı öğrenciler ise özellikle enkaz altı aramakurtarma çalışmalarına destek verecek olan giyilebilir konum ve kişi bilgisi veren teknoloji çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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