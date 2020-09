Bakan Varank: Her okula TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkedeki her okula istisnasız, birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıldığını söyledi.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor' programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Varank'ın yanı sıra programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK kitaplarının dağıtımı ile ilgili bir program başlattıklarını söyleyen Bakan Varank, her okula istisnasız TÜBİTAK kitaplığı kazandırdıklarını ifade etti. Bu eserlerle gençlerin bilim ve teknoloji yolunda önemli başarılar elde edeceğine vurgu yapan Varank, şöyle dedi:

"TÜBİTAK kitaplarının dağıtımı ile ilgili bir program başlattık. Tokat'ta, Konya'da yapmıştık. Kitaplarımızda önemli bir indirim yaptık. Burada her okula istisnasız, birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz. Ben bu çalışmaların geri dönüşlerini diğer şehirlerden aldım. İnşallah bu eserlerle yetişen gençlerimiz gelecekte çok önemli işlere imza atacaklar. Bilim, teknoloji yolunda önemli başarılar elde edecekler. TÜBİTAK yayınları gerçekten değerli yayınlar. 50 yılı aşkın süredir yayınlanan dergilerimiz var. Çok nitelikle bilim kitapları çıkarıyoruz. Bunların anaokulundan liseye kadar her okulla buluşuyor olması gerçekten faydalı olacaktır. Ben bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Okullarda teknoloji atölyeleri kuruluyor. Biz kalkınma ajanslarımız ile bu atölyelere destek veriyoruz. Türkiye'nin geleceğini hep parlak görüyoruz. Bunu düşünürken de gençlerimizin ne kadar önemli işleri rahatça başardıkları geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'yi ilk on ekonomi arasına sokmak gibi bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü TEKNOFEST'te ödül törenine katılacak. Orada bakanlığımızın ilişkili olduğu konularla ilgili bir toplantı yapmaya niyetimiz var. Bununla birlikte deprem master planı ile ilgili de bir çalışmamız olacak. Biliyorsunuz TÜBİTAK bilim kültürünü yaygınlaştırmanın yanında kendi enstitüleri ile birlikte önemli alt yapıya sahip kurumumuz."

Program çocuklara kitap dağıtılması ve deprem master planı protokolünün imzalanmasının ardından sona erdi.

DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ

2020-09-24 18:20:51



