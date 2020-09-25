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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST 2020’de en çevreci projeler yarışıyor

İHA

TEKNOFEST 2020’de en çevreci projeler yarışıyor

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran bin 468 projeden 63’ü finalde yarışıyor.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST 2020’yi ziyaret ederek öğrencilerin projelerini dinledi.
25 Aralık Panorama Müzesi’nin önünden başlayıp Gaziantep Kalesi girişinde sonlanan kortej yürüyüşüyle açılışı gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te öğrenciler birbirinden değerli projeleriyle yarışıyor.
TEKNOFEST 2020’nin ana paydaşlarından SANKO Holding’in sponsorluğunda düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda finale kalan 63 takım, 4 gün sürecek etkinlikte jüri önünde sunum heyecanını yaşayacak.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST 2020’yi ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.
Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda öğrencilerin birbirinden başarılı projelere imza attığını belirten Konukoğlu, “Gençlerimizin azimle ve özveriyle çalışıp ülkemizin geleceğine katkı sunma gayretleri bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı.
Projeleri inceleyen Konukoğlu, “Gençler doğru yoldasınız. Başarılar diliyorum” diye konuştu.
SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılan öğrencilere mentorluk desteği sağlayarak akademisyenler ile projeleri değerlendirme süreçlerini yürüttüler.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na yurtiçi ve yurtdışından yapılan bin 468 başvurudan 63’ü finalde yarışma hakkı kazandı.
Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ziyaretçilere kapalı olan TEKNOFEST 2020, 27 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Çevre ve enerji teknolojileri yarışması
Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.
Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yarışmada verilecek ödüller ise şöyle Lise kategorisi, birinci 10 bin TL
,İkinci 5 bin TL, üçüncü: 3 bin TL alacak. Üniversite ve üzeri kategorilerde ise birinci 15 bin TL, İkinci 10 bin TL, üçüncü 5 bin TL ödül kazanacak.

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