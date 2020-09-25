SANKO Üniversitesi finale kalan projeleriyle TEKNOFEST 2020’de

TEKNOFEST’in bu yılki akademik paydaşlarından biri olarak festivale katkı sağlayan SANKO Üniversitesi’nde öğrencileri tarafından hazırlanan projelerinin finale kalmasının heyecanı yaşanıyor.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen TEKNOFEST’te SANKO Üniversitesi’nin İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Kategorisi’nde “Giyilebilir EKG Tişörtü” projesiyle “Stajyer Takımı”, “Basınçlı Diyabetik Ayakkabı” projesiyle “Pedifiz Takımı” finale kaldı. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, finale kalan Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencileri Buse Kaplan ve Merve Karaal’dan oluşan “Stajyer Takımı”nı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Pınar Kuyulu ile Yusuf Cerit’ten oluşan “Pedifiz Takımı”nı ziyaret ederek, başarılar diledi.

TEKNOFEST’in, genç beyinlerin kendini fark etme ve teknoloji üretmeye katkı sağlamak adına çok önemli bir misyonu yüklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Özellikle koronavirüs salgını döneminde bu tür teknoloji hamlelerinin ülkemize sağlayacağı katkılar yadsınamaz” dedi.

TEKNOFEST’in Gaziantep’te düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “İlimiz gerek sanayisi ve sosyo kültürel yaşantısı, gerekse kendi ayakları üzerinde durmasıyla daima örnek olmuştur. Bu festivalin ilimizde yapılması bu açıdan da anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 27 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek.

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