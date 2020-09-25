Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı

Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Gaziantep’te savunma sanayiinin geliştirilmesi için ilk imzalar atıldı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz protokolün Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Projesi ile Gaziantep Makine ve Metal sanayi (küçük, orta, büyük) üretim ekosisteminin anlaşılması, ekosistem imkân ve kabiliyetleri (yetenekleri) ile uyumlu potansiyel alanların belirlenmesi hedefleniyor.

Projeyle ayrıca, potansiyel alanlara ilişkin üretim ekosisteminin oluşturulmasına yönelik rehber niteliğinde bir yol haritasının geliştirilmesi ve Gaziantep Makine ve Metal Sanayine İlişkin Strateji Belgesi Hazırlanması amaçlanıyor.

Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Çalışması ve Strateji Belgesi Hazırlanması projesi, Gaziantep imalat sanayinin savunma sanayiine dönüşümünü başlatmak, mevcut durumu analiz etmek, firmaların üretim yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya koyacak. Proje kapsamında Gaziantep makinemetal sanayinden 30 firma yerinde analiz edilip firmaların neyi üretiyor, neleri üretebilir sorusunun cevabı ortaya konularak firmaların gerekli dönüşümü yapabilmesi için gerekli strateji belirlenecek. Proje ile ayrıca firmaların ihtiyaçları doğrultusunda teknik danışmanlıklar verilerek beklenen dönüşümün hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

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