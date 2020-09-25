HES kodu, ekmek kapıları oldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesinin zorunlu olmasının ardından, bazı esnaf vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazılı ilanlar astı. Esnaf, günde 50-60 kişiye 1 lira karşılığı HES kodu aldıklarını söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi´nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı. Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.
GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ'
Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-09-25 12:25:48
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