HES kodu, ekmek kapıları oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HES kodu, ekmek kapıları oldu

DHA

HES kodu, ekmek kapıları oldu


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamu kurumlarına HES kodu ile girilmesinin zorunlu olmasının ardından, bazı esnaf vitrinlerine 'HES kodu verilir' yazılı ilanlar astı. Esnaf, günde 50-60 kişiye 1 lira karşılığı HES kodu aldıklarını söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi´nde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel Caddesi üzerindeki bazı esnaf, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı. Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilere 1 TL karşılığı yardım etmeye başladı.
GÜNDE 50-60 HES KODU VERİYORUZ'
Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. E-Devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-09-25 12:25:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İKA makina metal sanayinin dönüşümünde öncülük ediyor İKA’dan Gaziantep’in makine metal sanayisine büyük destek
YEREL HABERLER İKA makina metal sanayinin dönüşümünde öncülük ...
Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar ...
Dr. Mehmet Kaya ANKA ailesine katıldı
YEREL HABERLER Dr. Mehmet Kaya ANKA ailesine katıldı
Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini çıkarıp tramvayda çiftetelli oynadı
YEREL HABERLER Camiye ayakkabıyla giren Büşra, bu kez maskesini ...
Araban'da başarılı 60 öğrenciye kol saati
YEREL HABERLER Araban'da başarılı 60 öğrenciye kol saati
Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
Abdulkadir Konukoğlu’na onur ödülü ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir: “SANKO’nun bölgemize yatırımları, pandemi döneminde yardımları ve yerel basına katkılarından dolayı ÇGC onur ödülünü oybirliği ile
YEREL HABERLER Abdulkadir Konukoğlu’na onur ödülü ÇGC Yönetim Kurulu ...
SANKO Üniversitesi finale kalan projeleriyle TEKNOFEST 2020’de
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi finale kalan projeleriyle ...
TEKNOFEST 2020’de en çevreci projeler yarışıyor
YEREL HABERLER TEKNOFEST 2020’de en çevreci projeler yarışıyor
Gaziantep'te 1263 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1263 kişiye 'koronavirüs' cezası
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, ...
El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER El Bab'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Bakan Varank: “Teknoloji alanındaki farkındalığı arttırmak için festivali Anadolu’ya taşıdık” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Türkiye’nin roket mühendislerini, bilişim uzmanlarını ve teknoloji üreticilerini yetiştiriyoruz” “Pandemi olumsuz etkiledi ama ilgiyi azaltmadı”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Teknoloji alanındaki farkındalığı ...
Bakan Varank: Her okula TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Her okula TÜBİTAK kütüphanesi ...
AFAD, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji üretimine destek veriyor
YEREL HABERLER AFAD, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji ...
Şahinbey ampute ikinci maçını da kazandı
YEREL HABERLER Şahinbey ampute ikinci maçını da kazandı
Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor
Gaziantep'te çakarlı araç denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te çakarlı araç denetimi
Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
Teknofest'te "savaş" paniği
YEREL HABERLER Teknofest'te "savaş" paniği
Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı
Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan papağanı korumaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kaçak yollarla getirilen 8 Pakistan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X