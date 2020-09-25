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Teknofest 2020 Sanko Okulları öğrencileri 11 proje ile yarışıyor

İHA

Teknofest 2020 Sanko Okulları öğrencileri 11 proje ile yarışıyor

SANKO Okulları’nın 11 projesi, Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 finallerinde yarışıyor.
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen TEKONFEST 2020’de roketten tarıma, uçan arabadan İHA’ya, çevre ve enerji teknolojilerinden, eğitime kadar 21 farklı alanda teknoloji yarışmaları düzenleniyor. 20 binden fazla takım ve toplamda 100 bin gencin başvuru yaptığı TEKNOFEST 2020’de SANKO Okulları öğrencilerinin toplum yararına geliştirdiği 11 proje yer alıyor.
Görüntü işleme teknolojisi ile skolyoz tespiti yapılıyor
SANKO Okulları 11’inci sınıf öğrenciler Ayşe Çıkmaz ile Engin Veli Fedaioğlu, Danışman Öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde geliştirdikleri ‘Postür Koçu’ projesiyle dikkat çektiler. ‘Postür Koçu’ projesinde, görüntü işleme teknolojisi kullanılarak evde, okulda ya da sağlık ocaklarında beş saniye içerisinde, röntgensiz ve radyasyona maruz kalmadan skolyoz taraması tespiti ve tedavi takibi yapılabilmektedir. Üretilen proje okullarda ve sağlık ocaklarında yapılan sağlık taramalarına ek olarak kullanılabilecek bir sistem şeklinde geliştirilip kullanıma sunulması hedeflenmektedir.
Maliyetinin düşük olması ve hastayı radyasyonun zararlı etkilerinden koruması projenin kullanılabilirliğini de arttırmaktadır. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde hem görülme ihtimali hem de ilerleme hızı çok yüksek olan skolyoz hastalığını erken dönemde teşhis etmek projenin en temel amacını oluşturmaktadır.
Merdiven çıkan özgün ve yerli üretim tekerlekli sandalye projesi
7’nci sınıf öğrencileri Barış Öztoprak ile Mustafa Kerem Kaya’nın Danışman Öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın’ın öncülüğünde geliştirdikleri ‘Merdiven Çıkan Tekerlekli Sandalye’ ile TEKNOFEST 2020’de jüri karşına çıkacaklar. Projede, engelli sandalyeleri ve arabalarının en büyük problemi merdiven veya kaldırım gibi basamaklı yerlere çıkamama sorununa çare olacak bir sistem geliştirildi. Yapılan sistem engelli sandalyesinin altından çıkan ikinci mekanizma ile sandalyenin ters bir şekilde merdivenleri veya kaldırımı çıkması sağlanmaktadır. Bu model sayesinde özgün ve yerli üretim merdiven çıkan tekerlekli sandalye imal edilirken, literatür taraması ve saha incelemesine göre Türkiye'de merdiven çıkan tekerlekli sandalye olmadığı için proje özgünlüğüyle dikkat çekiyor.
Deprem anında doğalgazı kapatan acil durum sensörü
5’inci sınıf öğrencisi Şebnem Keltaş, Danışman Öğretmeni Nebi Ersoy rehberliğinde, deprem anında doğal gazı kendiliğinden kapatabilen etkili ve maliyeti düşük sistem geliştirdi. Projede, deprem sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek doğalgaz sızıntılarının neden olduğu zehirlenme ve yangın tehlikesini önlemek için geliştirilen sistem evlere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca sistem seri üretimi de yapılabilecek niteliktedir. Deprem sonrasında güvenli bir ortam sağlandığında bir tuşa basarak tekrar kullanıma açılabilen, az yer kaplayan ve maliyeti sadece 123 TL olan projeyle deprem sonrasında oluşan barınma ve ısınma problemlerinin bir nebze önüne geçilmesi hedeflenmektedir. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, toplumsal duyarlılıkları yüksek öğrencilerinin birbirinden başarılı projelerle TEKNOFEST’e katıldıklarını belirterek, “TEKNOFEST 2020 finallerinde okulumuzu temsil eden öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim” diye konuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TEKNOFEST 2020, 27 Eylül Pazar günü sona erecek.

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