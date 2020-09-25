İYİ Partili Hocaoğlu: Seçilmeyecekler listesini ben verdim



GAZİANTEP, (DHA)İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kongresi'nde Genel İdare Kurulu'nda hazırlandığı öne sürülen seçilmeyecekler listesi, parti içinde seslerin yükselmesine neden oldu. Kurultayın ardından İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, sosyal medya üzerinden listeyi kendisinin hazırladığını söyledi.

Geçen hafta sonu gerçekleşen İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kongresi'nde, genel başkanlığa tek aday olan Meral Akşener, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongrede seçilen Genel İdare Kurulu (GİK) tartışma yaratırken, kongrede 'seçilmeyecekler' listesi dağıtıldığı öne sürüldü. Listede Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel isimlerin yer aldığı öğrenildi. Kongrenin ardından İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, liste olayına tepki gösterdi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu ise sosyal medya hesabından listeyi kendisinin yaptığını açıkladı.

Hocaoğlu açıklamasında milletvekili Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını liste yapıp delegelere mesaj attığını iddia ederek şunları yazdı:.

"Sayın İsmail Koncuk hiçbir emek vermeden Milletvekili yapılırken, Genel Başkan yardımcısı yapılırken neden konuşmadınız! Ben İl başkanıyım ve nankör olduğunuz için sizi ve ekibinizi silmeleri için delegelerimize rica ettim. Kimseden talimat almadım. Sayın Koncuk; Siz ve Ümit Özdağ´ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Sayın Özdağ da benim mertliğimi bilir. Kendisine oy vermeyeceğimi bilir. Ben siyasette dün dündür, bugün bugündür demem. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam! İYİ Partiye zarar vermeyi bırakında şapkanızı önünüze alın düşünün! Saygılarımla.. Bu listeyi yapıp delegelere göndereceksin! Delege hesaba almayınca sağa sola çamur atacaksın! Merak etmeyin Gaziantep il başkanlığını layığı ile yapamaz isem hatamı kabul eder! Şerefimle bayrağı İYİ Partiyi iktidara taşıyacak İYİ Parti neferine teslim ederim."DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-09-25 17:31:56



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