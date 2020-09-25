Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı

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Gaziantep'te terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCKPYD/YPG, DHKPC, ENC/FEC/HTŞ, DEAŞ Silahlı Terör Örgütleri'nin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslardan H.Ş. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, M.Ş., İ.H.A., S.F. ve H.G. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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