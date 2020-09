Adalet Bakanı Gül, Teknofest 2020 yarışmalarını ziyaret etti "Doğal kaynaklardan daha önemli olan Türkiye'nin gençliği ve onların zekalarıdır" "Teknofest bizim için övünç kaynağı" "Dedelerimizin hayallerini gençlerimiz gerçekleştiriyor" "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayi gelişiyor"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te devam eden Teknofest 2020'yi ziyaret etti. Bakan Gül, "Doğal kaynaklardan daha önemli olan Türkiye'nin gençliği ve onların zekalarıdır" dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Festivalin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyelerinin yaptı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise festivalin ikinci gününde yapılan yarışmalar sonucu dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etmek için festival alanına geldi.



"Doğal kaynaklardan daha önemli olan Türkiye'nin gençliği ve onların zekalarıdır"

Festivalin yapıldığı Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki yarışma stantlarını gezen ve incelemelerde bulunan Bakan Abdülhamit Gül, Teknofest ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bu yıl üçüncü kez Teknofest gururu yaşıyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerin yeteneklerini keşfetme anlamında çok önemli bir festival bu. Petrol, doğalgaz gibi kaynaklardan daha önemli olan en büyük zenginliğimiz Türkiye'nin gençliği ve onların zekalarıdır. Gençliğin ufku, hayalleri bugün Selçuk Bayraktar, T3 vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayesinde gençlerimizin hayalleri keşfediliyor. Bu çalışmalarla geleceği kurgulamak çok önemli bir çaba ortaya koyuluyor. Biz de bu yüzden az önce bu festivale katılıp yarışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Türkiye'ye dair, teknolojiye dair çok güzel projeleri var. Bunları gördük. Bu yarışlara Türkiye'nin her tarafından katılan gençlerimiz var" dedi.



"Teknofest bizim için övünç kaynağı"

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez İstanbul dışında gerçekleştirilen Teknofest'in Türkiye için övünç kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Gül, "Bu festival bizim için çok büyük bir övünç kaynağıdır. Gaziantep'te olması da ayrı bir gururdur. Buraya sadece belli bir kesim katılmıyor. Toplumun her kesimi, Türkiye'nin her tarafından genç beyinler burada yarışıyor. Bu çok önemli. Yani İstanbul'daki bir genç de, Van'daki bir genç de, İTÜ'deki bir genç de, Trabzon'daki bir genç de yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var. Hayallerin yarıştığı bir yarışma, bir platform bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.



"Dedelerimizin hayallerini gençlerimiz gerçekleştiriyor"

Festivale ve festival kapsamındaki organizasyonlara hükümet olarak destek verdiklerini ve bu destek sayesinde gençlerin geçmişteki neslin hayalini hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Gül, "Hükumet olarak da, bakanlıklar olarak da bu festivale çok destek veriyoruz. Bugün bu heyecanı yaşadık, yaşıyoruz. Bu festivalle hayallerimiz de gerçekleşiyor. Geçmişte bizim dedelerimiz hayal ettiler, karadan gemileri yürüttüler. Burada da geçmişteki hayallerin benzerleri ve daha iyileri yarışıyor. Selçuk bey ile uçan araçların teknolojilerine yönelik her türlü yarışmalardan tutun da jet motorlarına varıncaya kadar geleceğe yönelik pek çok proje var. Bunu bu gençler yapacak. Biz inanıyoruz bu gençlere. Teknofest de gençlerimize bu imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayi gelişiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'nin savunmaya sanayide gelişmeye devam ettiğini de aktaran Bakan Gül, "Bu festival bizim için çok önemli. Savunma sanayide önemli şirketlerimizle çok önemli adımlarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün çok heyecanlıyız. Bu festivalin Gaziantep'te olması da bu gururun ayrıca bir yansımasıdır. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yarın bu coşkuyu yine sürdüreceğiz. Ben buradan bu gençleri yetiştiren öğretmenlere, annelere, selamlarımı gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin geleceği daha da güvenli, daha da güçlü olacak. Buna inanıyoruz. Teknofest ayakları yerden kesen bir festival. Türkiye'de bu festivalle uçuşa geçti" diye konuştu.

