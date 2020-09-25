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Yerli ve milli 'Deneyap Yazılım Kartı' tanıtıldı

DHA

Yerli ve milli 'Deneyap Yazılım Kartı' tanıtıldı


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yerli ve milli olan 'Deneyap Yazılım Kartı'nı tanıttı.
Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020 kapsamında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve yarışmacılar katıldı.
`EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM´
Eğitim teknolojilerinde önemli bir adım atmak istediklerini ifade eden Haluk Bayraktar "Eğitim teknolojilerinde önemli bir adım atalım istedik. Kullandığımız kartların, standartların güçlü bir alt yapısı olsun istedik. Bu kapsamda çalışmalar yapıyorduk. Malum yapay zeka her sektörde olan şeyler. Artık her alanda yapay zeka var. Artık milyarlarca makine birbiriyle konuşuyor. Öyle bir kart geliştirelim ki akıllı şehirler uygulaması yapılabilsin, lojistikten sağlığa kadar her alanda kullanılabilsin istedik. 1 yılın sonunda geldiğimiz noktayı şimdi sizlerle paylaşacağız. Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart. Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, Wi-Fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 bit işlemci, 2 megapiksel kamera, çeşitli yapay zeka uygulamalarına imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart" diye konuştu.
`10 BİN DENEYAP YAZILIM KARTI HEDİYE EDECEĞİZ´
Çok yönlü bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayan Bayraktar, 10 bin deneyap öğrencisine ücretsiz olarak bu kartları hediye edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Bunu yaparken şunu gözlemledik, TEKNOFEST'te de birçok takımımız kendi kartını geliştirebiliyor. Yurt dışından yabancı ithal edilen muadillerine baktık bu kartın. İşlemci, çalışma prensipleri, çevresel özellikleri açısından bunlardan çok daha ileri bir kart durumunda. Elde ettiğimiz deneyimler ve geri beslemeler doğrultusunda, yoğun şekilde kullanılan yabancı muadillerinde olmayan bazı özelliklerle bu kartı tasarlayıp, geliştirdik. Özellikle akım koruma, sürekli 5 volt gerilim çıkışı, lityum bataryaların şarj edilme, devre tahtasıyla uyumlu olması, mikrofon ve kamerası olması gibi bazı özellikler bizi farklı kılan en temel özellikler. Maliyet etkinlik planlamasını da yaptık. Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde satış planlaması yaptık. Yakında satışına başlayacağız. T3 Vakfı olarak 10 bin deneyap öğrencisine bunları ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Bu kartın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kartın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ
2020-09-25 19:13:09

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