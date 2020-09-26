Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası

Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar alanına yanında bulunan küçük öğrencilerle birlikte girdi. Erdoğan'ı ilk kez bu kadar yakından gören genç yarışmacılar, heyecanını "Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erodğan'a, "Heyecanımızı mağdur görün" demesi üzerine ise Erdoğan, "Heyecanlanmayın" diyerek gençleri sakinleştirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Erdoğan daha sonra çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.

Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.



Hakkarili gençlerin Erdoğan sevgisi

Hakkari'den yarışmaya katılan takımlardan birinde yer alan bir genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan, gençlerin bulunduğu standın yanına giderek üzerinde Hakkari Valiliği yazan uçak maketinin önünde gençlerle fotoğraf çekildi.

Erdoğan’a burada Türk Bayrağı hediye edildi.

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