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Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz

DHA

Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz


Hasan KIRMIZITAŞEyyüp BURUNMustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Fuardaki stantları tek tek dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hayallerinde ısrarcı olmalarını tavsiye ederek, "Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Salgına rağmen sizlerin azim ve kararlılığınız; hiçbir virüsün, engelin, tehdidin heyecanınızı durduramayacağını gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılmak için öğleden sonra Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik önlemleri arasında kendisini karşılayanların oluşturduğu araç ile TEKNOFEST'in düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne geldi. Fuar alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, stantlarda dereceye giren takımların projelerini inceledi. Öğrenciler ile sohbet edip projeleri hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımların projelerini imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Stantları dolaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin ödül törenine katılanlara hitap etti. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Ülkemizi bu güzel etkinlikle buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı mensuplarına milletim adına teşekkür ediyorum. Gazianteplilere de bu programa ev sahipliği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. İlk iki TEKNOFEST bu alana ilgi duyan gençlerin yanı sıra çocuklarıyla beraber ailelerden oluşan milyonların iştirakiyle İstanbul'da yapılmıştı. İstanbul'da alevlenen heyecan dalga dalga Anadolu'yu kuşattı ve her ilimizden festivali ev sahipliği yapma talebi geldi. Bunun üzerine TEKNOFEST'in tek rakamlı yıllarda İstanbul, çift rakamlı yıllarda diğer şehirlerde yapılmasına karar verildi. TEKNOFEST'in ilk durağı ülkemizin insani ve ekonomik tüm güzellikleri bünyesinde barındıran Gaziantep oldu. Biz de bugün buraya gelerek, 'Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor' teması ile Gaziantep'ten yükselen bu heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  Salgın nedeniyle bu festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor" diye konuştu.
TEKNOFEST'e bu yıl 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 20 binin üzerinde takım ve 100 bin yarışmacının başvuru yaptığını, aynı zamanda paydaş sayısının 14'ten 63'e yükseldiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu rakamlar festival heyecanının çocuk ve gençlerin yanı sıra her kesimi sardığının ispatıdır. Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan tablo üreten, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulabileceğini söylüyor. Esasen bu son 18 yıldaki hikayenin özetidir. Uzun ihmal edilmişlik döneminin ardından batıdan doğuya, kuzeyden güneye ülkemizin her köşesini kalkındırırken üretmek ve kazanmak isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk. Türkiye'nin altyapı, insan gücü, üretim ve ihracat seviyesinin geldiği yer bu fırsatın en güzel şekilde değerlendirildiğinin işaretidir. TEKNOFEST kendi alanında herkesin kendisini ifade edip, ortaya koyacağı alandır. Medeniyet miraslarını teknoloji boyutuyla yeniden ayağa kalkmak isteyen herkesin yeridir. TEKNOFEST'te dereceye girip, dünyada başarılar kazanıldı. Önümüzdeki dönem benzer başarılara imza atılacağına inanıyorum. Yapay zekadan, siber güvenliği kadar her alanda yenilikler işte burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Sadece temenniden ibaret değil, sizlerin eserleri dünya çapında başarılara ulaşacaktır. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir."
`UÇAN ARABALARDA AYNI BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ´
Türkiye'nin düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumunda olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bugün hedeflerine yönelen, gece gündüz çalışan bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştürecektir. Gençlerimizin azim ve kararlılığını ülkemizin en büyük avantajı olarak görüyoruz" dedi.
`BİZİM MEDENİYETİMİZ İLİM, İRFAN MEDENİYETİDİR´
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin bazıları tarafından küçümsendiğini de dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkemizde bazılarının hala milli teknoloji hamlemizi küçümseyip, ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını görüyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz dijital dönüşüm ofisi başta olmak üzere pek çok yapı kurduk veya dönüştürdük. Gençlerle birlikte bu değişimi uzun soluklu kılma ve hayata geçirme anlayışımızın kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerini Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Altı da üstü de boş sloganlarla heba etmek isteyenlere verdiğimiz en güzel cevap buradaki manzaradır. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik. Sık sık 'maziden atiye köprü kurmak' ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen bugün ve gelecekte nereye yöneldiğini bilemez. Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, aynı isimde İstanbul'daki müzeyi gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır."
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ
Yarışmalarda dereceye girenleri kutlayan Erdoğan, çocuk ve gençlerden hayal kurmalarını ve hayali gerçekleştirmek için çok çalışıp, azimlerini kaybetmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Bütün mesele azmetmek ve bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Biz kurduğumuz güçlü altyapıyla, verdiğimiz destek, sağladığımız fırsatlarla sizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şüphesiz her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz. Ama sizlere destek olmakta kararlıyız. Hata varsa düzeltiriz, ihtiyaç varsa gideririz, engel kaldırırız; yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin. Aranızdan kendi şehrinizden başlayıp, Türkiye ve dünyaya uzanacak başarılarla insanlık tarihine adını altın harflerle yazdıracak nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 30 ilde yapılan 'Dene-yap' atölyelerinin açılışına eşlik edip, TEKNOFEST yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini dağıttı.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-09-26 17:16:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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