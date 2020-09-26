Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektör vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektör vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektör vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 5.Organize Sanayi Bölgesinde kurulan 300 fabrikanın açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır" dedi.
Gaziantep’te Teknofest ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından 5. OSB’de kurulan 300 fabrikanın açılışına katıldı. İlave 45 bin kişinin istihdam edildiği 5. organize bölgesinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma Bakanı Adil Karaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve kent protokolü katıldı.

"15 milyar TL'Lik yatırım, 45 bin kişiye istihdam oldu"
OSB’nin tanıtım filmi ile başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan toplam 15 milyar TL'lik yatırımla hizmete giren 300 fabrikanın 45 kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirterek, "Gaziantep’teki organize sanayi bölgelerindeki yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Çoğunluğu 5. Organize sanayi bölgesinde olan bu yatırımların, tekstil, gıda ve ambalaj sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tam kapasite üretime geçilmesi ile birlikte bu fabrikaların Gaziantep ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor. Her bir firma, sanayi tesisi Gaziantep’in yüzünü ağarttığı gibi 83 milyonun tamamıyla birlikte Türkiye için de gurur kaynağıdır. Gerek ülkemizdeki yatırımcılara, gerekse dünyanın farklı köşelerinde bir araya geldiğimiz iş insanlarına gösterdiğimiz örneklerin başında Gaziantep geliyor" dedi.

"Şeamet tellallarına kulak asmadan üretmeye devam ediyoruz"
Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde Gaziantepli sanayicinin ürettiği ürünlerle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, şeamet tellallarına kulak asılmaması için çağrıda bulunarak, "Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya ve ABD’ye kadar dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde sizlerin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, gıdadan kimyaya, ambalajdan metal ve makine sanayine uzanan çok geniş bir yelpayze de Gaziantepli firmalarımız ihracat gerçekleştiriyor. Bu açılışlar aynı zamanda yatırımcımızın öz güveninin ne kadar yüksek olduğuna, geleceğe ne denli büyük bir umutla ve heyecanla baktığına işaret ediyor. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey işte bu motivasyon, bu heyecan, bu özgüvendir. Şeamet tellallarına kulak asmadan milletlimizle birlikte çalışmaya üretmeye, şehirlerimize ve ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin 18 yıldır bir çok girdaptan sıyrıldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye’nin son 18 yılda hangi girdaplardan, hangi saldırılardan, hangi tuzaklardan sıyrılarak bugüne geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bugüne kadar 2008 küresel krizinden bölgemizdeki çatışmalarına, terörden darbe girişimine kadar ülkemizin ve bağımsızlığını hedef alan bir çok saldırıyı hamdolsun başarı ile bertaraf ettik. Tüm bunları birbirimize inandığımız, birbirimize güvendiğimiz ve tam bir dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz için yapabildik. Karşılaştığımız tüm badirelerin üstesinde, Türkiye’nin tökezlemesi için ellerini oluşturan bir gürühun engelleme çabalarına rağmen geldik" ifadelerini kullandı.

"Pandemi iş dünyasına yeni fırsat pencerelerini açıyor"
Erdoğan, son olarak salgın süreci ile mücadele ettiklerini, süreçte sanayici ve üreticilerle yaptıkları görüşmelerde ise pandemi sürecinin zorluklarla birlikte yeni fırsat pencerelerine de imkan sunduğu gerçeğinin de ortaya çıktığını anlatarak, "Son dönemde korona virüs salgını ile mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının türkiye’yi sıkıntıya düşürmesine, tökezlemesine müsaade etmedik. Kamu hizmetinin aksamına müsaade etmediğimiz gibi, toplumumuzun hiçbir kesimini de yalnız bırakmadık. Salgın sebebişle gelişmiş ülkelerin bile içerisine kapandığı bir dönemde biz sanayicimizle, ticaret erbabımız ile birlikte hareket ederek, yeni pazarlara açılmanın, müşteri yelpazemizi genişletmenin mücadelesini verdik. Sanayicimizle bir araya geldikçe üreticimizi dinledikçe şu gerçeği net olarak görüyoruz. Her ne kadar bu salgın,beraberinde çeşitli zorluklar getirsede, iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencerelerini de açıyor. Türk şirketleri, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, coğrafi avantajları ve elbette güvenirlikleri ile giderek daha çok takdir topluyor. Uluslarası şirketlerin alternatif üretim üssü aryaşlarında Türkiye’nin adı artık daha fazla zikrediliyor. Sanayisi üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım alt yapısı ile ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye bir çok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Özel sektör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektörün ekonomik gelişmede önemine de dikkat çekerek, "Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür. Bunun için 198 yıldır Türkiye ekonomisini özel sektör eliyle büyütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle özel sektörümüzün önündeki engelleri kaldırarak, iş insanımızın ve firmalarımızı hep destekledik, teşvik ettik. İş dünyamızın önünü açan işlerini kolaylaştıran, büyüten geliştiren, rekabet gücünü arttıran her adımı ülkemiz ve insanımız için kazanç olarak gördük. Özel sektörümüzle bizim açtığımız yolda ilerleyerek, ülkemizin ekonomik büyümesinin lokomatifi oldu. Geldiğimiz yer önemlidir ama henüz yetersizdir. Özellikle küresel ölçekte iş yapan firma sayımızın artması gerekiyor. Bu yönde elde ettiğimiz her başarı Türkiye’nin marke değerinin artması demektir. Her kim 21. yy Türkiyesi’nde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa, onun ülkemizin kalkınması ile ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ve özel sektörün iş birliğini acımasızca eleştiriyorsa, onun hedefi Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Türkiye’nin kalkınmasını güçlenmesini, ekonomik ve ticari bakımdan savunan savunan hiç kimse, özel sektöre düşmanlık yapmaz" dedi.

Özel sektör eleştirilerine cevap
Bazı siyasi partilerin özel sekter konusundaki eleştirilerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayi olmak üzere özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Ülkemizin yetiştirdiği en vizyoner insanlarından olan Nuri demirağ uçak fabrikası, bizzat dönemin tek parti idaresi tarafından kapatılmıştır. Merhum Nuri Kirligil’in modern silah ve cephane fabrikasını sabote eden yine tek parti zihniyetinden başkası değildir. Devrim arabanın engellenmesinden gümüş motor projesinin akim bırakılmasına kadar ülkemize çağ atlatacak bir çok hamlenin sabote edilmesinde aynı vesayetçi zihniyetin siluyeti vardır. 28 Şubat döneminde sermayeyi, yeşil, gri, beyaz diyerekten renklere ayıraraktan ekonomimizin altını oyanlar da yine bu faşist ideolojinin mensuplarıdır. Aradan geçen onca zamana, milletten yedikleri onca silleye rağmen maalesef bu zihniyet değişmemekte, ısrar etmektedir. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir. Biz kendi işimize, kendi yolumuza, kendi hedeflerimize bakacağız" diye konuştu.
Kurdela üretim makinesinin startını veren Erdoğan, makinenin ilk ürettiği kurdelayı keserek özel bir hastanenin ve 5. OSB'nin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir ...
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
YEREL HABERLER Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir ...
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz
YEREL HABERLER Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir ...
İslahiye'de TIR'e çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İslahiye'de TIR'e çarpan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest ödül töreninde konuştu Erdoğan: "Buna karşılık ülkemizde bazılarımızın milli teknoloji hamlelerimizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmekle niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz" "Daha düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık" "Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak, hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest ödül töreninde ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest alanında
Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası
YEREL HABERLER Geleceğin savunma teknolojilerine Erdoğan imzası
Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
YEREL HABERLER Bakan Akar ve komuta kademesinden Teknofest'e çıkarma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve yıldız
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde Gökyüzünde ay ve ...
Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma değerlendirme toplantısı yapıldı Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Tanıtımın bölge ekonomisine katkı sağlayacak"
YEREL HABERLER Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma değerlendirme ...
(Özel) Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar
YEREL HABERLER (Özel) Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar ...
Boru hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Boru hırsızları yakalandı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
YEREL HABERLER HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Yerli ve milli 'Deneyap Yazılım Kartı' tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli 'Deneyap Yazılım Kartı' tanıtıldı
"Giyilebilir EKG tişörtü "ve "Basınçlı Diyabetik Ayakkab" projeleri finalde
YEREL HABERLER "Giyilebilir EKG tişörtü "ve "Basınçlı Diyabetik ...
Adalet Bakanı Gül, Teknofest 2020 yarışmalarını ziyaret etti "Doğal kaynaklardan daha önemli olan Türkiye'nin gençliği ve onların zekalarıdır" "Teknofest bizim için övünç kaynağı" "Dedelerimizin hayallerini gençlerimiz gerçekleştiriyor" "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayi gelişiyor"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, Teknofest 2020 yarışmalarını ...
Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan ...
Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonu: 5 gözaltı
Yerli ve Milli "Deneyap Kart" tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve Milli "Deneyap Kart" tanıtıldı
GSO'dan ihracat devlerine tebrik GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi "Bundan sonra da ülkemiz için daha çok çalışacak başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz"
YEREL HABERLER GSO'dan ihracat devlerine tebrik GSO Yönetim Kurulu ...
Gaziantep'te korona virüslü hastalar toplu taşıma araçlarına binemeyecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te korona virüslü hastalar toplu taşıma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X