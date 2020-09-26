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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknofest şampiyonları

İHA

Teknofest şampiyonları

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez İstanbul dışında yapılan TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarının birincilik ödülleri sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından teknoloji yarışmalarında derece yapan gençlere ödüllerini verdi. Bugün gerçekleştirilen ödül töreninde 20 farklı takım büyük bir heyecan ile ödüllerini aldı. Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştirilen Teknofest'te birincilik ödülü ve alan takımların isimleri şöyle oluştu:
"Roket Yarışması Alçak İrtifa kategorisinde Samsun Üniversitesi Tanyeli Roket Takımı, Roket Yarışması Orta İrtifa kategorisinde Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı, Roket Yarışması Yüksek İrtifa Pamukkale Üniversitesi Hazar Takımı Yüksek İrtifa takımı 50 bin TL'lik ödüllerin sahibi oldu. Efficiency Challenge Elektrikli Araç kategorisinde YTÜ AESK takımı 40 bin TL, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması YTÜ AESK takımı 40 bin TL, Model Uydu Yarışması Gebze TeknikÜniversitesi Spatium 50 bin, İnsansız Hava Araçları Yarışması Milli Savunma Üniversitesi Hezarfen 30 bin TL, İnsansız Hava Araçları Yarışması Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İHAGER 30 bin TL, Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Ebabil Takımı, 20 bin TL, Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması Sivas Bilişim Teknolojileri ve Sanat Merkezi Sivas Bilişim İHA Takımı, 20 bin TL, 2241 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Batuhan Yılmaz, Bilgisayarlı Görü ve Derin Öğrenme modelleri kullanılarak radyometrik görüntüleme teknolojisi ile kaçak eşya, silah ve canlı bomba tespiti projesiyle 15 bin TL, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda Abdullah Gül Üniversitesi FİXY Ödül Bilgisayar ve Bilişim Vadisi'nde 1 yıl süre ile ücretsiz ofis imkanı ödülüne, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması Temel kategoride Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Goshawk Side 30 bin TL, Jet Motor Tasarım Yarışması İstanbul Teknik Üniversitesi Seyyal 30 bin TL, Tarım Teknolojileri Yarışması YTÜ Ragribot 20 bin TL, HelikopterTasarımYarışması İstanbul TeknikÜniversitesi ITU BICOPTER 30 bin TL, Akıllı Ulaşım İlkokul/ Ortaokul/ Seviyesi NurayTuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi Takım Kural, 10 bin TL, Akıllı Ulaşım Lise Seviyesi Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yesevi Göktürk 10 bin TL, Akıllı Ulaşım Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dijital Değnekçiler 15 bin TL, Eğitim Teknolojileri Üniversite ve üzeri seviyesi Atatürk Üniversitesi Sanal Clinic 15 bin TL'lik ödül kazandı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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