Yesemek'e 4 ayda 4 bin 500 ziyaretçi



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 1 Haziran'dan bu yana 4 bin 500 kişi ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da yeniden ziyaretçi kabulüne başlandı. 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni, pandemi nedeniyle turların düzenlenmemesine rağmen, 1 Haziran'dan bu yana 4 ayda 4 bin 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Müze ve atölyenin bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-09-27 14:06:01



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