Teknofest'te ödül yağmuru 21 farklı ketegorideki yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon TL'dn fazla ödül verildi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali GTEKNOFEST 2020) Gaziantep'te gerçekleştirilen yarışma ve gösterilerin ardından sona erdi. Festival kapsamında 21 farklı kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere 3 bin TL'lik ödül dağıtıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen festivalin dördüncü gününde de ödüller sahiplerini buldu. Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için Milli Teknoloji Hamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyan festivalde, uçuş gösterileri, ödül törenleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile tarihi ve unutulmayacak anlar yaşattı.

Festivalin son gününde kapanış konuşmasını sahnede gençlerle birlikte yapan Selçuk Bayraktar, "Gençlere, Teknofest heyecanını duyan gönlünü veren emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Teknofest’iTeknofest yapan, bizden desteğini ve ilgisini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyoruz. 2021’de İstanbul’da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu Teknofest’e Katıldı

Teknolojinin kalbinin attığı festivalin son gününe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Sn. Davut Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Soylu ve beraberindekiler takımlar ile sohbet ederek çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmalarına ait projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Festival alanında gençlerle görüşen Süleyman Soylu sonrasında sahneye çıkarak teknoloji yarışmalarının kazananlarına ödüllerini verdi. Ödül töreni öncesinde sahnede konuşmasını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"‘Üç yıldır her yılın kendi adına bir aşama kaydettiği ve her yıl yeni bir zirveyi yakaladığı gelişim sürecine tanıklık etmenin onuru içerisindeyiz. Onun için öncelikle bu güzel adımı atan, bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, ülkemin gençlerine umut veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na, onun değerli yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar beye ve özellikle 2018 yılından bu yana bu organizasyona emek veren herkese, ama öncelikle de bu heyecanı veren bu desteği sağlayan ufkunu ve vizyonunu burada bulunduran kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum.Stantların büyük bir bölümünü dolaştım. İlk yıldan geçtiğimiz yıla, geçtiğimiz yıldan bu yıla aşamaları teker teker gördüm. Kıymetli genç arkadaşlarım, burayı gördükçe, keşke bizim çocukluğumuzda da olsa diyorum. Çünkü siz hakikaten çok güzel bir iş başarıyorsunuz. Siz gençsiniz sizin gibi genç arkadaşlarınıza da çok iyi rol model oluyorsunuz. Doğru rol modeller oluyorsunuz ve doğru adımlar atıyorsunuz. Aslında Teknofest, bir çok çıktısı olan, bir çok başarı hikayesi olan ve aynı zamanda bizlerde moral, özgüven ve güç kazandıran çok önemli bir etkinlik. Gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. Burada bütün dünyaya parmak ısırtacak, sizin yapacaklarınızla ülkemizin gücünü gösterecek nice gelişimlerin altına imza atmanızı temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Teknofest'te ödül yağmuru

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele etti. Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda aylarca süren hazırlık ve rekabetin ardından dereceye giren isimler belli oldu. 3 milyon TL’den fazla ödülün verildiği 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmasında ise dereceye girenler ödüllerini törenle teslim aldı.

Gökyüzünde görsel şölen

Teknofest'in yaşandığı 4 gün boyunca Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, Gaziantep semalarında gerçekleştirdikleri muhteşem gösteri uçuşları büyük bir hayranlıkla izlendi. Heyecan dolu dakikalara sahne olan Atak Helikopterleri büyük alkış aldı. Gökyüzündeki coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti.

Yerli ve milli yazılım kartı tanıtıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ilk yerli ve milli yazılım kartının tanıtımını TEKNOFEST’te gerçekleştirdi. DENEYAP Kart Kamera ve Kart Seti, milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilmiş yerli elektronik geliştirme seti olarak tanıtıldı.

Drone yarışması nefesleri kesti

Teknofest 2020 Gaziantep kapsamında STM yürütücülüğünde düzenlenen Drone Yarışları Gaziantep’in tarihi mekanlarından Rumkale’de gerçekleşti. Üç yıldır büyük ilgiyle takip edilen drone yarışlarına bu yıl 10 farklı ilden toplam 16 bireysel sporcu katıldı. Rumkale’nin muhteşem atmosferinde gerçekleşen drone yarışması yine nefesleri kesti.

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