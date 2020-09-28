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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa dağıtırken korona virüse yakalandı

İHA

Şifa dağıtırken korona virüse yakalandı

Yeni tıp korona virüs (Covid19) sürecinde ön saflarda yer alan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, hastalara şifa dağıtırken korona virüse yakalandı. 6 gün boyunca hastanede tedavi gören ve sağlığına kavuşan Dr. Bayram, “Bu sıkıntılı süreçte beni ayakta tutan meslektaşlarımın üstün çabası ile dostlarımın ilgi ve desteği oldu” dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi korona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. Yoğun bakım ve entübe hastalarıyla gece gündüz demeden ilgilenerek, zor şartlar altında, fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları en büyük risk grubunda bulunuyor. Yeni tıp korona virüs (Covid19) sürecinde ön saflarda yer alan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde de doktor, hemşire başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları tanı ve tedavi konusunda büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Pandemi sürecinde hastaları iyileştirmek için canla başla mücadele eden doktorlardan birisi de ANKA Hastanesi’nin Genel Müdürü Cengiz Bayram. Dr. Bayram, hastalara şifa dağıtırken korona virüse yakalandı. Halsizlik, eklem ve göğüs ağrısı şikayetleri baş gösteren Dr. Bayram’ın çekilen akciğer tomografisinde korona virüs bulgularına rastlandı. Test sonucu da pozitif çıkan Dr. Bayram hemen ANKA Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sigara kullanmayan, hiçbir kronik hastalığı olmayan Dr. Bayram, buna rağmen hastalık nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadı. Korona virüse karşı hayat kurtarırken kendisi hastalığa yakalan ve 6 günlük mücadeleyi kazanıp hastalığı yenen Dr. Bayram yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bu hastalığın çaresi moral”
Korona virüsü yenmenin en önemli çaresinin moral olduğunu belirten Dr. Bayram, “Pandemi dolayısıyla korona virüs hastalarını iyileştirmek için ekip olarak yoğun bir çaba içindeyiz. Muhtemelen bu sırada bir hastadan virüs kaptım. Halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetlerim olduğu için durumumdan şüphelendim. Tomografi ve test sonuçları şüphemin doğru olduğunu gösterdi. 6 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Bu süreçte ANKA Hastanesi’nin Covid19 profesyonelliğinden yararlandım diyebilirim. Pandemi süreci başladığı andan itibaren ANKA Hastanesi salgınla çok başarılı bir şekilde mücadele etti. Acil servisimizde sıkıntılı Covid19 hastalarını takip ettik. Bunlarla ilgili tedavileri, tanıları ve daha sonra burada bulunan hastaların tedavilerini sağladık, devam ettirdik. Bu tecrübe ile aslında benim durumum daha kötüye gitmeden iyileştim diyebilirim. Tedavimi aldım. Sonrasında semptomlarım gerilediği için tabi ki taburcu oldum. Bu süreçte etrafımda başta meslektaş ve sağlık çalışanları olmak üzere tanıdığım, tanımadığım insanlardan, arkadaşlarımdan ve çalışma arkadaşlarımdan destek gördüm. Bu mesleğin en güzel yanı iyi hekimler tanımış olmam. Bu zor zamanlarda meslektaşlarımın desteği ve verdiği moral bana çok iyi geldi. Bu hastalıkta iyileşme açısından moralin yüksek olması çok önemli. Hastalığa yakalanmamak için de maske, sosyal mesafe ve hijyen şart. Çünkü hastalıkla mücadele zor ve sıkıntılı bir süreç. 6 günlük Covid19 ile mücadelemde bana her türlü desteği veren ve hastalığı yenmemi sağlayan, ANKA ve TAMMED Hastaneleri’nin tüm sağlık personellerine, Doktorum Uz. Dr. Belgin İkidağ' a, Prof. Dr. Meral Uyar'a, Prof. Dr. Oğuz Kılınç'a ,eşim Dr. Öğretim Üyesi Nazan Bayram'a, Ortağım Zeynal Abidin Kaplan'a, Uz. Dr. Hacı Yusuf Orhan'a, Uz. Dr. Seyfi Yılmaz'a, Dr. Fırat Dalgıçer'e, Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı’ya, Ayşe Koç, Süreyya Gündüz, Funda Vural, Dilek Hemşirelerime ve KOVİD Servisinin tüm çalışanlarına, güzel hediyesi ile ameliyat hemşiremize, Dr. Cem Barlıoğlu’na ve tüm ANKA Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.
Kovid19'a yakalanan ve tedavi sonrası tahlil sonuçlarının negatif olduğu tespit edilince de taburcu edilen ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bağış için yeterli süre geçtikten sonra immün plazma bağışında bulunacağını belirterek, hastalara şifa dağıtmak için tekrar görevinin başına döneceğini söyledi.
Anka Hastanesi salgınla mücadelede önemli bir misyon üstlendi
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi korona virüs salgınıyla mücadelede sadece Gaziantep için değil bölge için de önemli bir misyon üsteniyor. Hastanede yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde sağlık durumuna göre kalıcı bir hastalığı varsa korona virüslü hastalar kendileri için oluşturulan tek kişilik odalarda tedavi ediliyor. Durumu ağırlaşan hastaların ise özel oluşturulan yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazları eşliğinde tedavileri devam ediyor. ANKA Hastanesi’nde tedavi gören çok sayıda korona virüs hastası başarılı tedavi sonrası taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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