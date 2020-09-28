GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM), yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor.

GSOMEM, sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirerek, imalat sanayisine ve ihracatın gelişmesine destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da GSOMEM’de eğitim alan kursiyerleri istihdam eden GSO üyelerine 6 ay boyunca kursiyerlerin brüt maaşının yarısı kadar maaş desteği sağlanacak ve kursiyerlerin firmalarda geçireceği oryantasyon sürecine katkıda bulunulacak. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen uluslararası niteliğe sahip "COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi”ne de sahip olan GSOMEM’de sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda mesleki eğitimler düzenlenecek.

Bu amaçla kaynakçı, tornacı, bobinkatlamabüküm elemanı, ring iplik elemanı, ambalaj ve paketleme elemanı gibi benzeri kurslardan kursiyer talep eden firmaların www.gsomem.com.tr internet adresindeki formu doldurarak talep göndermeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.