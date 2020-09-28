Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ikincisi oldu

Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020’de SANKO Okulları’nın “Üleksitin Betonun Radyasyon Geçirgenliğine Etkisi” isimli projesi ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nın ‘Sağlık ve İlkyardım Ortaokul Kategorisi’nde Türkiye ikincisi oldu.

İlkokuldan üniversite seviyesine kadar 23 farklı kategoride düzenlenen ve toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 2427 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlendi. SANKO Okulları yarışmaya; sağlıktan ilkyardıma, afet yönetiminden eğitim teknolojisine, sosyal inovasyondan çevre projelerine kadar birçok alandan hazırladığı projelerine 181 takım ile başvuru yaptı ve 101 takımı ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Final sergisine 14 projesi davet edilen SANKO Okulları 11 proje ile TEKNOFEST 2020’ye katılım sağlandı. SANKO Okulları Ortaokul öğrencilerinden Sanem Sözmen ve Mehmet Tamer Culha öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın ve Gülden Dilsiz danışmanlığında hazırladıkları “Üleksitin Betonun Radyasyon Geçirgenliğine Etkisi” isimli projesi “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması”nın “Sağlık ve İlkyardım Ortaokul Kategorisi”de Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Projede; radyasyonun yayılmasını önlemek için toksik madde olan kurşun yerine doğadan elde edilen üleksitin betona katkı malzemesi olarak katılarak etkisi incelendi. Ülkemizde önemli bor kaynağı olarak çıkarılan üleksit, yaklaşık yüzde 42 oranında bor minerali içerdiği bilgisinden yola çıkıldı. Projede çok yönlü testler ile üleksitin betonun fiziksel özelliklerini bozmadan radyasyonu geçirmesini engellediği ortaya konuldu. SANKO Okulları öğrencileri finallere kalan projelerini akademisyenlerden oluşan jürilere ve stant ziyaretçilerine başarı ile sundu. Dört gün boyunca projesini TEKNOFEST 2020’de sunan SANKO Okulları öğrencisi Sanem Sözmen’e ikincilik ödülünü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır birlikte takdim etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yaklaşık bir yıldır TEKNOFEST 2020’ye hazırlanan 181 takımda yer alan ve Türkiye finallerinde Gaziantep’i ve SANKO Okulları’nı temsil eden 11 takımda görev alan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, TEKNOFEST 2020 çalışmalarını Türkiye ikinciliği ile taçlandırmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi.

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