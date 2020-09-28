Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İHA

Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan kırmızısiyahlı futbolcu Furkan Soyalp, Trabzonspor maçında puan ya da puanlar hedeflediklerini söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızısiyahlı ekibin genç futbolcusu Furkan Soyalp, lige kötü bir giriş yaptıklarını ama Trabzonspor maçıyla yükselişe geçeceklerini ve maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

“Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz”
Lige kötü bir giriş yaptıklarını ama Trabzonspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Furkan Soyalp, “Açıkçası herkes kötü başladı. Biz de lige Galatasaray mağlubiyeti ile kötü başladık. Sonrasında oynadığımız iki maçta iki beraberlikle sahadan ayrıldık. Geçen sene de lige kötü başlamıştık ama sonrasında iyi bir ivme kazanmıştık. Ben inanıyorum ki bu yıl da bu takım daha çok üzerine koyarak daha iyi işleri yapabilecek. Çünkü bu takımın o kapasitesi var. Biraz daha hızlı biraz daha istekli olmamız gerekiyor. Ondan sonra istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum” dedi.

“Hedefimiz puan ya da puanlar”
Trabzonspor maçında en az bir puan hedeflediklerini belirten genç oyuncu, “Trabzonspor güçlü bir takım ama artık ligde güç skalası çok değişti. Artık herkes herkese karşı çok rahat puan olabiliyor. Saha içerisinde kim daha çok mücadele ediyorsa o puan yada puanlar alıyor. Biz de iç sahada biraz daha motive oynuyoruz. O yüzden Trabzonspor maçını kazanıp milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Hedefimiz en az bir puan yada puanlar. Çünkü bu maç bizim için çok kritik” ifadelerini kullandı.

“Takıma fayda sağlamak istiyorum”
Kişisel hedefinden de bahseden Furkan Soyalp, öncelikli hedefinin saha içerisinde başarılı olmak ve sonrasında da transfer olarak takıma finansal anlamda katkı sağlamak olduğunu aktararak, “Sürekli oynayıp iyi bir performans göstermek istiyorum. Bu performansı gösterdikten sonra takıma finansal anlamda da katkı sağlamak istiyorum transfer olarak. Amacım önce takım arkadaşlarıma yardımcı olmak sonrasında da yurt dışına transfer olarak kulübe fayda sağlamak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ...
Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO Holding sponsorluğunda düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Birinci olan takımların ödüllerini içişleri bakanı Süleyman Soylu takdim etti
YEREL HABERLER Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO ...
TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
YEREL HABERLER TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
YEREL HABERLER Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
`İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci oldular 
YEREL HABERLER `İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci ...
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
YEREL HABERLER İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 ...
Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı ...
Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar
Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre içerisinde yeniden hizmete hazır hale getirilecek
YEREL HABERLER Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre ...
Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
YEREL HABERLER Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat "Yeni başarı öykülerimizi yazmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ...
Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.
YEREL HABERLER Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.
HKÜ’nün mühendisleri de uğurlandı
YEREL HABERLER HKÜ’nün mühendisleri de uğurlandı
Gaziantep’te huzur operasyonu: 122 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 122 kişiye işlem
Önce kameralara sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Önce kameralara sonra polise yakalandı
Vali Gül’den imalı paylaşım
YEREL HABERLER Vali Gül’den imalı paylaşım
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde Katma değeri yüksek ihracatla üretim ve istihdamımızı arttırabiliriz
YEREL HABERLER Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler ...
Şifa dağıtırken korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Şifa dağıtırken korona virüse yakalandı
En 'acı' mesai Biber üreticileri salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor
YEREL HABERLER En 'acı' mesai Biber üreticileri salça ihtiyacını ...
Teknofest 2020’ye Bahçeşehir Üniversitesi damgası ’Baurov’ takımı insansız sualtı sistemleri kategorisinde birinci oldu En iyi yazılım ödülü de Baurov takımının
YEREL HABERLER Teknofest 2020’ye Bahçeşehir Üniversitesi ...
Teknofest'te ödül yağmuru 21 farklı ketegorideki yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon TL'dn fazla ödül verildi
YEREL HABERLER Teknofest'te ödül yağmuru 21 farklı ketegorideki ...
Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te dikkat çekti TOAF takımı tarımsal otomasyon aracıyla Teknofest'te yer aldı
YEREL HABERLER Sultanbeyli Belediyesi "TOAF" takımı Teknofest'te ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X