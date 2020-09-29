Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Kayyumun yönettiği Nakson Holding'in şirketleri satışa çıkarıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Holding'in Çek Cumhuriyeti hükümetinin bakanlarına dahil rüşvet verdiklerini açıkladı “433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Kayyumun yönettiği Nakson Holding'in şirketleri satışa çıkarıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Holding'in Çek Cumhuriyeti hükümetinin bakanlarına dahil rüşvet verdiklerini açıkladı “433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi”

İHA

Borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Kayyumun yönettiği Nakson Holding'in şirketleri satışa çıkarıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Naksan Holding'in Çek Cumhuriyeti hükümetinin bakanlarına dahil rüşvet verdiklerini açıkladı “433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi”

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF tarafından kayyım atanan Naksan grubu borcundan daha ucuza ihaleye çıkartıldı. Naksan grubunun borcunun değerinden çok fazla olduğunu ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, grubun çektiği 433 milyon krediyi Çek Cumhuriyeti hükümetinde yer alan bir bakanın yediğini açıkladı.
2016 yılında Naksan grubuna ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atanmıştı. TMSF tarafından gruptaki şirketler aktif hale getirilerek, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından düzenlenen basın toplantısı ile satışa çıkarıldığı duyuruldu. Naksan grubu şirketlerine TMSF tarafından kayyım atanmadan önce şirketlerin kapalı olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Naksan grubunun önemli firmalarını Royal Halı, Naksan Plastik, Nakpilsa, BCF İplik, olmak üzere ihalesini yapacağız. Bu şirketleri ekonomiye kazandırmayı arzuluyoruz. Eylül 2016'da naksan grubuna ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Ama geldiğimizde bu fabrikalar kapalıydı. İşçilerin maaşları ödenmemişti. Çok ciddi sermaye açığı vardı. Biz buna rağmen sermaye açığını, işçi maaşlarını ödeyerek bu fabrikaları aktif hale getirdik. Bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı” dedi.
“Bu grup içi boşaltılmış bir gruptur”
Naksan grubunun anapara itibariyle 7 milyar 200 milyon TL borcu olduğunu ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “ Bu grubun temel bir özelliği şu, bu grup içi boşaltılmış bir gruptur. Bugün itibarıyla 2.8 milyar TL bankalara borcu var. Bu borca krediler dahil değil. Krediler dahil edilince yaklaşık anapara itibariyle 7.2 milyar TL borcu var. Yani finansal olarak aslında bu yapının sürdürülebilir bir yapısı yok. Biz devri almadan önce bu grup aktif olarak 8.4 milyar TL seviyesindeydi. Bir biz devraldıktan sonra 12.6 milyar TL seviyelerine çıktı. Bu grup hemen hemen yüzde 50 oranında aktif olarak büyüdü. Bunun altını kalın harflerle çizmek istiyorum. Biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. Tip koruması TMSF'nin 5411 sayılı kanuna göre TMSF verdiği özel bir yetki. Bu yetki ile bu grubu aktif olarak büyüttük ancak bu süreçte borçlarını ödemediği için öz kaynaklarda ister istemez eriyor. Dolayısıyla şu anda elimizde negatif öz kaynağı sahip bir grubumuz var” ifadelerini kullandı.
“İhale bedelinin tamamı bile bankalara olan borcu kapatmıyor”
Naksan grubunda bulunan şirketlerin ihale bedellerinin bile bankalara olan borçlarını kapatmadığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “An itibariyle grubumuz da 3 bin 575 kişi çalışıyor. Bu grubun 30/06/2020 tarihi itibariyle cirosu 995 milyon TL. Bankalara olan ve piyasaya olan borç yükü ve faiz yükü münasebetiyle bu şirketin net kar elde etme şansı yok. Biz Naksan plastiği Ekim 2020 tarihi itibari ile İnşallah ihalesini yapacağız. Yerliyabancı birçok grup bu şirketimizde ilgileniyor. Ama şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Naksan plastiği biz 1.2 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkartacağız ancak şirketin bankalara olan borcu yaklaşık 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı bile bankalara olan borcunu dahi kapatmıyor” dedi.
“433 milyon Euro krediyi Çek Cumhuriyetinden bir bakan yedi”
Naksan grubundan bir şirketin Eximbank üzerinden 433 milyon Euro kredi çekerek Çek Cumhuriyetindeki bir bakan tarafından harcandığını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Eximbank'tan 433 milyon Euro kredi kullanmak suretiyle borçlanma yapılmış. Ama bugün kredi çeken o şirketin değeri kredi borcunun çok çok altında. Hatta bu kredi Çek Cumhuriyeti'ndeki bir bakana yedirildi, bu krediyi Çek Cumhuriyetindeki bir bakan yedi. Yani anapara olarak 7.2 milyar TL bankalara borcu olan bir gruptan bahsediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı
YEREL HABERLER 14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi ...
Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı Çocuğun elindeki telefonu çalan şahıs şakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kapkaça ...
TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Şirketlerin içi boşaltılmış
Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği ...
Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve tatlı ikram ettiler
YEREL HABERLER Yangın ihbarında bulunup, itfaiyecilere dondurma ve ...
İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro rüşvet teklif etti
YEREL HABERLER Sumudica: Menajerler transfer için bana 50 bin Euro ...
Marius Sumudica’dan şok eden menajer açıklamaları Gaziantep F.K. Teknik Direktörü Marius Sumudica: “Türkiye’den 2 menajer kötü oyuncular hakkında iyi yorum yapmam için 50 bin Euro teklif etti” "17 yıllık kariyerimdeki en zor yılım”
YEREL HABERLER Marius Sumudica’dan şok eden menajer ...
Sağlık çalışanlarından sorunların çözülmesi için çağrı Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı: "Sağlık çalışanları ülkenin sigortasıdır” "Geç olmadan sesimiz duyulsun”
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından sorunların çözülmesi için ...
Furkan Soyalp: Takımıma para kazandırmak istiyorum
YEREL HABERLER Furkan Soyalp: Takımıma para kazandırmak istiyorum
Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da puanlar" Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Furkan Soyalp: "Hedefimiz puan ya da ...
Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Teknofest 2020 SANKO Okulları’nın projesi Türkiye ...
Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO Holding sponsorluğunda düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi Birinci olan takımların ödüllerini içişleri bakanı Süleyman Soylu takdim etti
YEREL HABERLER Teknofest 2020 çevre ve enerji teknolojileri SANKO ...
TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
YEREL HABERLER TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı
GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER GSO-MEM’de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor
Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
YEREL HABERLER Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not
`İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci oldular 
YEREL HABERLER `İnsansız su altı sistemleri´ ile Teknofest´te 1´inci ...
Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 kişiye ceza
YEREL HABERLER İslahiye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 786 ...
Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı olan şah damarı açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyutulmadan küçük bir kesi ile tıkalı ...
Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 19 kilo esrar
Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre içerisinde yeniden hizmete hazır hale getirilecek
YEREL HABERLER Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre ...
Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
YEREL HABERLER Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat "Yeni başarı öykülerimizi yazmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER TİM Başkanı İsmail Gülle’den hububat bakliyat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X