Gaziantep FK Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor Kana Bıyık: “Yüreğimizle savaşarak, puanları toplayacağız” "Çok zor bir sezon bizi bekliyor”

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan kırmızısiyahlı futbolcu Kana Bıyık, "Biz elimizden geldiğince yüreğimizle savaşarak, puanları toplamaya çalışacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızısiyahlı ekibin deneyimli futbolcusu Kana Bıyık, Trabzonspor maçıyla başlayarak geçen sezonki performanslarını yakalamayı hedeflediklerini vurguladı.



“3 haftada 2 puan toplayabildik”

Pandemiden dolayı lige iyi bir hazırlık yapamadıklarını ama güçlenerek puanları toplayacaklarını ifade eden Kana Bıyık, “Biliyorsunuz pandemi süreci vardı. Pandemi sürecinden sonra çok kısa bir hazırlık dönemi geçirdik. Bizim için çok değişik bir sezon başlangıcı oldu. 3 haftada sadece 2 puan toplayabildik. Ama adım adım güçlenerek puanları toplamaya başlayacağız. Geçen seneki performansımızı yakalayacağız” dedi.



“Bu sene her maç çok zor”

Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ancak zorlu bir maç olacağını belirten deneyimli stoper Kana Bıyık, “Umarım bu hafta güzel bir sonuç alırız. Çünkü Lig’in büyük bir takımlarından birine karşı oynuyoruz. Bu sene her maç çok zor. Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Umarım bu hafta iyi başlayıp lig sonuna kadar güzel sonuçlarla devam ederiz” ifadelerini kullandı.



“Yüreğimizle savaşarak, puanları toplayacağız”

Çok zor bir sezonun olacağını ve yürekleri savaşarak, puanları toplayacaklarını söyleyen Kana Bıyık, “Lig sonunda ne olacağı hakkında konuşmak için çok erken. Ancak biz elimizden geldiğince yüreğimizle savaşarak, puanları toplamaya çalışacağız. Bu sene fazla maçlar olacak. Çok zor bir sezon bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde ve maçlara dinlenmiş şekilde çıkacağız. Her hafta kendimize hazırlayıp maçlara bu şekilde çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.