Validen İYİ Parti'li Özdağ'a '300 fabrika' iddiası yanıtı: Rehberle gezdirelim



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili eleştiride bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a, "Siz tek başınıza 5. OSB'nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 26 Eylül Cumartesi günü açılışını yaptığı 300 fabrikanın toplu açılış törenine ilişkin sosyal medyaya yansıyan iddiaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, dün 5´inci Organize Sanayi Bölgesi´nde protokol üyeleriyle 5 saat süren gezi düzenledi. Gezinin ardından Vali Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantepli sanayicinin alın teri, göz nuru 5.OSB´nin varlığını ispatlamak için ulusal ve yerel basınla birlikte 5 saat fabrika gezdik. Tartışma devam ederse 300 fabrikanın sahiplerini size misafirliğe göndereceğiz" paylaşımında bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da Vali Gül'ün bu paylaşımı üzerine "Sayın Valim son 2 yılda açılan 300 fabrikadan kaç tanesi Can Tuğsuz'un ifade ettiği gibi 45 yıldır çalışıyor? 5 saat değil 25 saat gezseniz de bu sorunun cevabını vermeden gezi bitmez. Hâlâ dürüst ve cesur işadamlarının olması sizi şaşırttı mı yoksa" mesajını yazdı.

Bu mesajı alıntılayan Vali Gül, yaptığı yeni paylaşımla İYİ Parti'li Özdağ'a, "Sayın vekilim, Gaziantepli firmalar arasında 80 yıllık olan da var! Fabrikaları açılışa biz önerdik. Köklü firmaların yeni fabrikalarının resmî açılışını yaptık. Siz tek başınıza 5. OSB´nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" yanıtını verdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-30 12:18:38



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