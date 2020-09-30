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Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı

DHA

Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Rhesus cinsi maymun korumaya alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobil durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 1 Rhesus cinsi maymun ele geçirildi. El konulan maymun, Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü hakkında da işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-30 12:54:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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