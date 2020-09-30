Durdurulan araçtan Makak maymunu çıktı

Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta Makak cinsi bir maymun ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'nde durdurulan bir araçta Makak maymunu ele geçirildi. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü memurları tarafından teslim alınan maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edilerek koruma altına alındı. Yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen maymun koruma altına alınırken, konuyla ilgili yakalanan şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.



Maymunun gözünde morluklar var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler maymunun darp edildiğini belirterek, “Bu Makak cinsi maymunu Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimiz bir arabada yakalamış. Bize getirdiler. Maymun buraya gelir gelmez hemen gerekli sağlık kontrollerini yaptık. Hayvanın özellikle sol gözünde morluklar var. bu durum ya hayvanın şiddet gördüğünü yada kalp ritminin bozuk olduğunu gösteriyor. Biz hayvanın gerekli kontrollerini yaptıktan sonra karantina kafesine alacağız” dedi.



“Hindistan cinsi"

Yakalanan Makak maymununun genellikle Hindistan'da yoğun olduğunu söyleyen Özsöyler, “Makak maymunları daha çok Hindistan tarafında yaşıyor. Bunların ülkeye girmesi çok zor. Kaçak sokulmuş. CITES raporu olmadan bunların satışı ve sahiplenmesi yasaktır. 350 türden 7 bin 500 tane hayvanımız vardı. 7 bin 501 hayvan oldu” diye konuştu.

Makak maymunu Hindistan’ın birçok bölgesinde köylerden yiyecek çalıyor.

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