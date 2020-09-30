Gaziantep'te 2 katlı binada yangın

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'deki 2 katlı binanın üst katında Suriyeli Hassan ailesine ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektirk kontağı nedeni ile çıktığı tahmin edilen yangını gören çocuklar kendilerin dışarıya atarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılmaz duruma geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-09-30 13:45:39



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