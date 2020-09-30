Sabun Hanı projesi ve Ben Antep’im filmine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iki ödülü birden aldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmaları’nda “Sabun Hanı Projesi” uygulama ödülünü alırken “Ben Antep’im” tanıtım filmi Uluslararası Hırvatistan Turizm Filmleri Festivali’nde en iyi şehir tanıtımı ödülünü kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi uluslararası ve ulusal alanda, projeleriyle ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan “Sabun Hanı Projesi” uygulama ödülünü aldı. Törenin devamında Başkan Şahin, diğer kategorilerde ödül alan projelerin ödüllerini kazananlara takdim etti.

Yayınlandığı ilk günde büyük beğeni toplayan ve birçok arenada başarı yakalayan “Ben Antep’im” tanıtım filmi ise Uluslararası Hırvatistan Turizm Filmleri Festivali’nde “en iyi şehir tanıtımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

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