Mehmet Büyükekşi: Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz



GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın konuk edecekleri Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da tek hedef 3 puan. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e istediğimiz başlangıcı yapamamış olabiliriz ancak takımımız geçtiğimiz sezon da benzer şekilde bir başlangıç göstermişti. Ligde şu ana kadar üç karşılaşmayı geride bıraktık, tek yenilgimizi Galatasaray deplasmanında aldık. Karagümrük karşısında son dakikalarda yediğimiz şanssız golle üç puanı kaçırırken, Göztepe deplasmanında da öne geçtiğimiz karşılaşmadan beraberlikle sahadan ayrıldık. Sezon başları tüm takımlar için zorlu olabiliyor ve bir süreç gerekiyor. Taraftarlarımızın bu geçiş süreci içerisinde destek olmaları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sezonu da herkes hatırlıyordur. Takımımız, yönetimimiz ve şehrimiz el ele vererek büyük bir mücadele örneği sergiledik ve ligi 8'inci sırada tamamlamayı başarmıştık. Bu sezon da hedefimiz bu başarıyı istikrarlı hale getirip, daha üst sıralar için mücadele etmektir. Umut ediyorum ki Trabzonspor maçında alacağımız iyi bir skorla birlikte ligde yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

"TRABZONSPOR KARŞILAŞMASI BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ"

Trabzonspor karşılaşmasının kendileri için büyük önemi olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Trabzonspor Süper Lig'in en güçlü ve önemli camiaları arasında yer alıyor. Temennimiz her zaman olduğu gibi fair-play çerçevesinde ve dostça bir ortamda geçmesidir. Rakibimizin gücüne ve tarihine büyük saygımız bulunuyor. Ancak biz de bu ligin güçlü takımları arasında yer alıyoruz. Kendi evimizde taraftarımız tribünlerde olamasa da yaklaşık 260 günlük yenilgisiz bir serimiz bulunuyor. Bu karşılaşmada takımımızın sahada elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ve alacağımız güzel skorla şehrimizi ve taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Yeniden çıkış yakalamak adına bu karşılaşma bizler için büyük önem taşıyor. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyor, onların sahada Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele edeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ TRANSFER KONUSUNDA RAHAT OLSUN"

Taraftarlarının transfer konusundaki beklentilerini bildiklerini dile getiren Büyükekşi, kısa bir süre içinde onları sevindirecek gelişmeler yaşanacağını söyledi. Güçlü bir takım yaratabilmek adına hiçbir fedakarlıktan sakınmayacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın transfer konusundaki beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bizler de kulübümüzün ve şehrimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu takımın bir lirası, bu şehirde yaşayan her vatandaşın parasıymış gibi düşünüyoruz. Şunun müjdesini vermek isterim ki transfer dönemi kapanmadan onları mutlu edecek gelişmeler olacak. Herhangi bir aksilik olmaması halinde transferlerimiz en kısa sürede takıma katılacaklar. Bizleri gönülden seven, destekleyen ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar. Çünkü güçlü bir takımımız var ve yapılacak takviyelerle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. En kısa sürede resmi imzaları atıp, kamuoyuyla paylaşacağız."

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA

2020-10-01 11:44:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.