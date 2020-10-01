Gaziantep'te Trafik ekipleri 4 bin 75 araç kontrol edildi

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 30 Eylül günü yaptığı denetimlerde 4 bin 75 aracı kontrol edildiğini, bin 1 sürücünün yolcu ve araç plakasına trafik güvenliğini tehlikeye atan nedenlerden dolayı işlem yapıldığını açıkladı.





Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 30 Eylül günü İl merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinin verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, 4 bin 75 araç kontrol edildiği vurgulanırken, trafik güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 7 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 32 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 320 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 231 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 64 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 49 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 6 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 5 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 1 sürücüye drift yaparak araç kullanmaktan, 14 yolcu taşımacılığı yapan sürücüye çeşitli maddelerden, 1 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında araç kullanmaktan, 271 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten para cezası kesildiği bilgisi paylaşıldı.



Gün boyu yapılan denetimler sonucunda bin 1 sürücünün yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 106 araç trafikten men edildi ve 8 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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