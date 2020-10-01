Şahinbey Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 8’i İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 7’si Plan Bütçe Komisyonuna, 1’i Tarife Komisyonuna, 1’i ise görev süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. Dört madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı maddelerin 2’si Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilirken, 1 madde hem Plan bütçe Komisyonu hem de Gençlik Komisyonuna sevk edildi. Diğer 1 madde ise seçim için gündeme alındı.

Mecliste seçim

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda divan katipliği asil üyeliğine Gamze Gül Günsoy, İbrahim Ceylan, divan katipliği yedek üyeliğine Mehmet Cevat Ensari, Müslüm Yüksel, encümen üyeliğine ise Hamit Kiraz, Abdullah Bedirhanoğlu, Bedia Darıcılar seçildi. İmar ve bayındırlık komisyon üyeliğine Cuma Güzel, Şıh Mehmet Öztürk, Salih Bük, Nebi Kaplan, Uğur Kalkan, plan bütçe komisyon üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Akıncıoğlu, Ayşe Nur Mirkelam, Mustafa Kaplan, Yılmaz Kireç, taife komisyon üyeliğine Aslettin Yıldız, Mehmet Yaşar Göktürk, Şükran Yılmaz, Fettulah Genç, Hasan Şencan, çevre ve temizlik komisyonu üyeliğine Ahmet İnal, Ali Koçaslan, Özkan Alpaslan, Alpaslan Yıldırım, Hasan Türk, eğitim gençlik spor komisyonu üyeliğine Bekir Aslan, Murat Kemal Titiz, Emine Ayaz, Muzzafer Çolak, Hasan Türk, dış ilişkiler komisyonu üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Halil Uğur, Ali Bayram Özkardemli, Memik Since, Hurşit Besle, kırsal kalkınma komisyonu üyeliğine Mustafa Kemal Töremişoğlu, Hilmi Öztürk, Hüseyin Deveci, Halil Beyazay ve Mahmut Demirel seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısı 06 Ekim 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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