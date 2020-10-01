Yaşlılar gününde 155 yaşlıya gıda kolisi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' kapsamında muhtaç durumdaki 155 yaşlıya gıda kolisi dağıtıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla ilçedeki 155 yaşlıya gıda kolisi dağıttı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ilçedeki ihtiyaç sahibi 155 yaşlıyı tek tek evlerinde ziyaret ederek yaşlılar günlerini kutladı. Behcet ve Tilki, ziyaret ettikleri yaşlılara içerisinde çeşitli gıda malzemeleri bulunan gıda kolisi ile maske dağıttı.

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