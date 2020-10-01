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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

İHA

Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini ve Semedo ile sözleşme imzalayacaklarını, onun dışında bir transfer daha yapacaklarını açıkladı.
Süper Lig’in ilk üç haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla tamamlayan bordomavili ekip, saat 18.00’de kalkan Türk Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon'dan Gaziantep’e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi.
Takımla birlikte Gaziantep'e gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep Havalimanı'nda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini vurgulayan Ağaoğlu, transfer çalışmalarında son aşamada olduklarını söyleyerek, iki transfer daha yapıp süreci tamamlayacaklarını belirtti.

"Gaziantep maçı zor geçecek"
Gaziantep deplasmanının çok zor ama dostane bir şekilde geçeceğini söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gaziantep deplasmanı bizim için zor bir deplasman. Bu hafta iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Gaziantep maçları bizim için her zaman dostane bir havada geçmiştir. Bu maçın da yine aynı şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

"Beklentimiz 3 puan"
Gaziantep maçında beklentilerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu da vurgulayan Ağaoğlu, "Bu maçtan beklentimiz 3 puan. Bu maçta bunu hedefliyoruz. Ama hiçbir maç oynanmadan, hiçbir maçta hakemin son düdüğü çalmadan o maçtan puan alıp almayacağınız belli olmuyor. Süper Lig'de artık her takım her takımı yenebilecek güçte. O yüzden her hafta çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer iyi hazırlanmışsanız ve şansınız da yanınızdaysa kazanmak ve sahadan lehimize bir sonuçta çıkmak mümkün oluyor. Burada tabi ki bir takım farklı faktörler de var. Onların devreye girmemesi koşuluyla" ifadelerini kullandı.

"Semedo ile sözleşmeye imzalayacağız, bir transfer daha yapacağız"
Açıklamalarının son kısmında transfer konusuna da değinen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Guilherme Göztepe'ye gitti. Şimdi ondan boşalan yere yarın Djaniny Semedo ile sözleşme imzalayacağız. Bunun dışında bir transfer çalışmamız daha var. Onu da tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde neticelendirmek zorundayız. O transferi de gerçekleştirmemiz durumunda da Trondsen'in lisansını açığa alacağız ve 14 yabancı hakkımızı o şekilde doldurarak transfer dönemini kapatacağız" diye konuştu.

Trabszonspor'un Gaziantep FK maç kadrosu
BordoMavili ekibin Gaziantep maçı kamp kadrosunda Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Joao Pereira, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Marlon Xavier, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Diabate, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Benık Afobe yer aldı.

Uğurcan ve Plaza kadroda yok
Son oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan kaleci Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza ise Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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