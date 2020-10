Uzaktan eğitim için cami terasına çıkan çocuklar internet istiyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Koccağız Mahallesi'nde yaşayan bir grup öğrenci, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanarak eğitim almak için her gün internete erişimin sağlandığı tek yer olan mahalle camisinin terasına çıkıyor.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Koccağız Mahallesi'nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle EBA'dan verilen uzaktan eğitim sisteminde zorluklar yaşıyor. Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar derslerinden geri kalmamak için ilginç bir yol bularak mahallede internetin çektiği tek yer olan cami terasına çıkmaya başladı. Ders saati gelen öğrenciler, ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile çıktıkları terasta anlatılan canlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR

Her gün caminin damına çıkmak zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya, "Evimizde internet erişimini sağlayamadığımız için, EBA ders saatlerinde mahalle camimizin damına çıkarak derslerimizi takip etmeye çalışıyorum. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyorum" dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü Öğrencisi Fatma Çetinkaya ise, "Her seferinde buraya çıkmak zorunda kalıyoruz. Bütün öğrenciler gibi bizde bu haktan yararlanarak kendi evimizde internete girmek istiyoruz" dedi.

'KAR YAĞDIĞINDA NE OLACAK?'

Koccağız Mahalle Muhtarı Bekir Şanlı da mahallede her noktada internet olmadığını belirterek, "Çocuklarımız, caminin damında, babalarıyla internetin erişim sağlandığı yüksek yerlere gidiyorlar. Şimdi havalar güzel, çocuklarımız gidip yüksek yerlerde derslerini takip edebiliyorlar. Yarın yağmur yağdığında, kar yağdığında bu çocuklarımızın durumu ne olacak. Bunları düşünmek zorundayız, gerekli mercilere mahallemize internet erişimin sağlanması için resmi başvurularımı yaptım. Mahallemizin bir an önce internet sorunun çözülerek çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-10-02 13:07:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.