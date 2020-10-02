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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı

İHA

Gaziantep'te uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden gözaltına alınan 24 şüpheli şahıstan 8'i tutuklanırken, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 21 şahsa da işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde genel huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 24 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan şahıslardan 8’i tutuklanırken, 4 şahıs ise adli kontrol aldı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 9 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, hırsızlık suçundan 21 şahsa işlem yapılıp, bu şahıslardan da 4’ü tutuklandı. Huzur güven uygulaması kapsamında 80 aranan şahıs da yakalanırken, 19 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.
Çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise 101 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 74 litre dökme alkol, ruhsatsız 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 99 adet fişek, 3 adet çalıntı araç, 1 çalıntı bisiklet, çok sayıda çalıntı malzeme ve 13 adet kesici alet ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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