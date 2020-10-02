Başını paketin içine sıkıştıran köpeği, duyarlı vatandaş kurtardı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, başını paketin içinden çıkartmayan yavru köpeği, vatandaşlar kurtardı.
Sakcagözü Mahallesi´ndeki karayolunda, başındaki paketle sağa sola kaçışan köpeği görenler şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen Ökkeş Bolat aracını park ederek, köpeği başını soktuğu paketten kurtardı. Başındaki paketten kurtulan köpek, kısa süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-10-02 14:02:21
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