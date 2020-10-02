Gaziantep’ten rekor üstüne rekor Yıldırım: “Bu rakamlar tesadüf değil”

Gaziantep, açıklanan eylül ayı ihracat verilerine göre 762 milyon 186 bin dolar ihracat gerçekleştirerek pandemi sürecinde tarihi bir rekora daha imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir önceki yılın aynı ayına göre %15.5’lik bir artış yakaladıklarını ve bu tarihi rekorla geleceğe umutla baktıklarını belirtti.

Gaziantep’in eylül ayı itibarıyla 5 milyar 539 milyon Dolarlık bir ihracat rakamına ulaştığını, pandemi sebebiyle yaşanan daralmada da makasın tamamen kapandığını vurgulayan Yıldırım, en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında da beşincilik konumunu koruduklarını ifade etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki rekor eylül ayı elektrik tüketiminin bugünün habercisi olduğunu da söyleyen Başkan Yıldırım açıklamalarına şu şekilde devam etti, “Geçtiğimiz gün duyurulduğu üzere eylül ayında Organize Sanayi Bölgemizde 487 milyon 209 bin kWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu rekor tüketim, rekor ihracatın da habercisiydi aslında. Üyelerimiz, fabrikalarımız, ihracatçılarımız azimle çalışıp, üretiyor. Yine söylüyorum. Bu rakamlar tesadüf değil. Gaziantepli'nin hiçbir başarısı tesadüf değildir. Ardında alın teri, eşsiz emek ve vatan aşkıyla çalışma azmi vardır. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesiyle, bitmek bilmeyen yatırım sevdasıyla her ne olursa olsun bizler, ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz Gaziantep Türkiye’nin iki katı büyüyor. Eylül ayında Türkiye ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artış gösterirken Gaziantep’in ihracatı yüzde 15.5 arttı. Gaziantep Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Bu tabloyla göğsümüzü kabartan, geleceğe umutla, sevinçle bakmamıza vesile olan tüm üyelerimizi, ihracatçılarımızı ve mesai arkadaşlarını canıgönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun”.

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