TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi’nde görev değişimi Başkanlık görevinden ayrılan Abdulkadir Konukoğlu: “Tekstil sanayi meclisi olarak, Türkiye ve sektörümüz için hayati önem taşıyan çok önemli kararların alınmasını sağladık” Başkanlığa seçilen Adil Sani Konukoğlu: “Sektörü sorunlarını TOBB yönetimi ile birlikte takip edeceğiz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Tekstil Sanayi Meclisi olarak, Türkiye ve sektörümüz için hayati önem taşıyan çok önemli kararların alınmasını sağladık” dedi.

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç ve Suat Selim Kandemir başkanlıklarında video konferans yolu ile gerçekleştirildi. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkanlığına SANKO Holding (Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Zorlu Holding (Korteks Mensucat San. Tic. AŞ) Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu oybirliği ile seçildi. TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığı’ndan ayrılan Abdulkadir Konukoğlu, meclis üyelerinin oybirliği ile Fahri Başkanlığa getirildi.

“Birlikte çok önemli çalışmalara imza attık”

Başkanlık görevinden ayrılan Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada, bebekliğinin dokumaların üzerinde geçtiğini belirterek, “Haşıl evimizde basılırdı. Havlu ve diğer dokumalar eve getirilir, evde üzerindeki fazlalıklar makasla alınır, düzgün ve temizlenmiş olarak evin bir bölümünde istif edilir, satıldıkça gönderilirdi. Bundan dolayı bebekliğim tekstilin içerisinde geçti diyorum” ifadelerini kullandı.

İş anlamında yaklaşık 60 yıldan beri tekstil sektörünün, 30 yıldır ise TOBB camiasının içinde bulunduğunu anımsatan Konukoğlu, Tekstil Sanayi Meclisi olarak sektör adına çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Tüm çalışmalarında birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığı Tekstil Sanayi Meclisi üyelerine teşekkür eden Konukoğlu, şöyle devam etti: “TOBB çok önemli bir camia. Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi’nin, sektörün içerisinde yetişen Adil Sani Konukoğlu başkanlığında da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışarak TOBB çatısı altında aşamayacağı hiçbir engel yok. Tecrübelerimle her zaman tekstil sektörüne destek olmaya devam edeceğim.”

“TOBB yönetimi ile birlikte takip edeceğiz”

Meclis Başkanlığına seçilen Adil Sani Konukoğlu ise meclis üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra da sektörün çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Sektörün sorunlarını TOBB yönetimi ile birebir takip edeceklerini vurgulayan Konukoğlu, sektörü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerine dikkat çekti.

“Şükran borçluyuz”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün en organize çalışan sektör olarak nitelendirilmesindeki en büyük payın sektör meclisinin kuruluşundan bu yana özverili çalışmalarını esirgemeyerek meclise başkanlık eden Abdulkadir Konukoğlu’nun olduğuna vurgu yaptı.

Kıvanç, “Kendilerine tekstil sektörü olarak şükran borçluyuz. Bundan sonra da kendisinin bilgi ve tecrübelerine ihtiyaç duyacağız” diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Suat Selim Kandemir ise tekstil sektörünün duayeni Abdulkadir Konukoğlu ile çalışmış olmaktan onur duyduklarını dile getirerek, kendisine tekstil sektörü ve sektör meclisi için yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

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