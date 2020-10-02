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Gaziantep’te pandemiye karşı önemli adım Pozitif ve temaslı vatandaşlar, toplu ulaşımdan uzak tutulacak

İHA

Gaziantep’te pandemiye karşı önemli adım Pozitif ve temaslı vatandaşlar, toplu ulaşımdan uzak tutulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde korona virüs salgını nedeniyle karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemeyi amaçlayan sistem tanıtıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde korona virüsle mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atılarak devreye sokulan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Uygulaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla basın lansmanı düzenlendi.
Korona virüs nedeniyle küresel ve ulusal çapta etkisi devam eden sağlık tehdidine karşı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci arasında imzalanan HES (Hayat Eve Sığar) kodu Uygulaması Protokolü’nün ardından basın lansmanı organize edildi. Buna göre, HES uygulamasına girerek kaydını oluşturan vatandaşlar, bilgilerini GaziantepKart’a entegre etmek için 17 Ekim 2020 tarihine kadar hes.gaziulas.com.tr adresinden veri girişlerini sağlayacak. 15 gün içerisinde kayıt oluşturmayan yolcuların ulaşım kartları engellenecek. Böylelikle şehir içi toplu ulaşım kullanılırken temaslı ya da pozitif hastaların takibi yapılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen lansmanda, korona virüse karşı farkındalık oluşturacak sistemin uygulama alanı olan şehir içi toplu ulaşım aracında GaziantepKart üzerinden sistemin işleyişi örneklendi.

“Vatandaşlardan hızlıca hes kodu’nu kaydettirmelerini rica ediyoruz”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 81 ilde uygulanmaya çalışılan projeyi gerçekleştiren ilk ekip olduklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelen genelgeleri uygulamaya dönüştürmek için altyapınız buna uygun olacak ve bunu takip edecek bir sisteminiz gerekli. Valimizin önderliğinde gelen genelgelerde ‘Kim ne yapacak’ ‘Buradaki koordinasyon nasıl sağlanacak’ bunu çalıştık. Büyükşehirlerde bu sistemde en önemlisi toplu taşıma. Gelen genelgelerle beraber artık toplu taşımaya binerken filyasyonda, pozitif vaka veya şüpheliyseniz artık toplu taşımaya binemeyeceksiniz. Ankara’da Sağlık Bakanı Yardımcısı ile Gaziantep Kart çalışma sistematiğini HES Kodu sistemiyle T.C. Kimlik Numarasını nasıl çalıştığını anlattık. TEKNOFEST döneminde de bir protokol imzaladık ve bu sistemin yazılım donanımını hazırladık. Türkiye’de ilk kez İstanbul, Ankara, İzmir dahil Gaziantep burada öncülük ederek örnek oldu. Gaziantep Kart sistemiyle temaslı ve pozitif vaka ise sistem kabul etmiyor. Bu durum bizim için önemli çünkü kişiyi ve toplumu korumamız lazım. Otobüse binen herkesin sağlığını korumamız gerekli. Bunun için de akıllı şehri, akıllı ulaşımın altyapısını kurmuş olmanız gerekiyordu. 2017 yılında akıllı ulaşımın altyapısını oluşturmamış olsaydık bugün bu istenilen talebi yerine getiremezdik. Çok ciddi bir yazılım ve donanımımız, yetişmiş insan gücümüz var. Bu sistem, sağlıklı ve güvenli şehir altyapısını oluşturdu. Vatandaşlardan ricamız çok hızlı bir şekilde “HES Kodu” nu kaydettirmesi. Çünkü kendisini, ailesini, yaşlısını koruması lazım. 15 gün içerisinde bu sistemi entegre etmiş olacağız” dedi.

“Temaslı ya da pozitif hastalar toplu ulaşımı kullanamayacak”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise karantinada olan hastaları 3’e ayırabileceklerini hatırlatarak, “Hastanede tedavi olanlar, pozitif vaka olup semptomları göstermeyenler ve temaslı olup 14 gün gözlemlenen vatandaşlar. Özellikle temaslı vatandaşlar salgından her zaman yüksek oranda etkilenmediği için kendini iyi hissettiklerini düşünerek dışarıya çıkabiliyorlar. Bu sistemle toplu salgınla yakından uzaktan temas halinde olan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları engellenecek. Bu ilk gündeme geldiğinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi durumun takipçisi oldu ve ardından Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Genelgeye göre kıyasladığımızda 3 gün gibi kısa bir sürede merkezi yönetimin direktiflerini yerine getirmiş olduk. Ancak bu her ne kadar 3 gün gibi görülse de 2017’de şehirde gerçekleştirilen akıllı şehirler yatırımlarının olduğunu görüyoruz. Gaziantep hazır. Ulaşımda tek kullanımlık kartları ise toplam günlük 300 kişinin kullandığını tespit ettik. Bu da şu anlama geliyor 10 binde 1 bireysel kart kullanan yolcu var. Bireysel kart kullanan vatandaşların durumu da 15 gün içerisinde formüle edilecek ve ulaşımda HES uygulaması sorgulanmadan yolcu alımı yapılmayacak. Şehrimiz için çok büyük bir avantaj. Ama siz Gazi şehirlilerden bir istirhamım var. GaziantepKart’larınızı ulaşımda kullanmaya özen gösterin her yolcu olabildiğince bu kartlar aracılığıyla ulaşım ihtiyacını gidersin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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