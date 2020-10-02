Eddie Newton: "Akıl dışı bir penaltı ile skor belirlendi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, deplasmanda 11 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Akıl dışı bir penaltı kararı ile skor belirlendi" dedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 11 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, iyi bir oyun oynadıklarını ama penaltı kararı ile bir puana razı olduklarını söyledi.
Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eddie Newton, "Maçın ilk yarısı çok iyi oynamadık ama öne geçebilecek durumdaki pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı golü bulunca oyuna ağırlık koyduk ve maçın hakimiyetini elimize aldık. Maçın gidişatını ise son dakikalardaki akıl dışı bir penaltı kararı değiştirdi. O karardan sonra da zaten skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.